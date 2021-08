Slováci začnú boj o ME 2023, Kentoš: Budú to náročné zápasy

Nominácia tímu SR 21 na zápasy proti Litve a Severnému Írsku:



Brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Michal Kukučka (AS Trenčín)

Obrancovia: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Kristián Mihálek (FC Petržalka), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Marián Pišoja (MŠK Púchov), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Ivan Mesík (FC Nordsjaelland), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Adam Obert (Cagliari Calcio)

Stredopoliari: Adam Tučný, Samuel Lavrinčík (obaja AS Trenčín), Peter Pokorný (Real Sociedad), Martin Šviderský (Manchester United U23), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Ján Bernát (KVC Westerlo) Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava), Adam Goljan (MŠK Žilina), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)

Útočníci: Jakub Kadák (AS Trenčín), Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)



Realizačný tím:



Hlavný tréner: Jaroslav Kentoš

Asistenti trénera: Tibor Goljan, Mário Auxt

Tréner brankárov: Tomáš Čechovič

Kondičný tréner: Andrej Caban

Technický vedúci: Martin Hrnčír

Lekár: František Rigo

Fyzioterapeuti: Jozef Štieber, Michal Krajník

Kustódi: Michal Beseda, Patrik Fedor

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká 3. septembra úvodný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku. Mladí Slováci v rámci C-skupiny najskôr privítajú v Nitre rovesníkov z Litvy a o štyri dni neskôr zabojujú o body v severoírskom Lurgane.Tréner Jaroslav Kentoš v stredu oznámil nomináciu na oba zápasy. "," povedal Kentoš na tlačovej konferencii v Bratislave.Kentoša teší, že brankársky post je kvalitne obsadený, všetci traja brankári Ivan Krajčírik z Ružomberka, Ľubomír Belko zo Žiliny i Michal Kukučka z Trenčína pravidelne chytávajú: "." Dobrá konkurencia je však aj na zvyšných postoch. "," dodal Kentoš.Jedným z lídrov tímu bude Peter Pokorný, ktorý pred touto sezónou prestúpil z Rakúska do španielskeho San Sebastianu. "," povedal tréner "dvadsaťjednotky".Slováci chcú do kvalifikácie vstúpiť úspešne, Kentoš o najbližších súperoch povedal: "."Do bojov o šampionát sa zapojí 53 mužstiev a na záverečný turnaj postúpi 16 tímov. Istotu majstrovstiev Európy majú hostiteľské krajiny Rumunsko a Gruzínsko. Postup na šampionát si vybojuje deväť víťazov skupín a najlepšie mužstvo z druhých miest. O ďalšie štyri miestenky zabojuje zvyšných osem reprezentácií na druhých miestach, ktoré vytvoria dvojice a budú medzi sebou súperiť v baráži, tá je na programe v septembri 2022.