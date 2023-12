Slováci začnú juniorské majstrovstvá zápasom proti ČR

Göteborg 25. decembra (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov čaká už v utorok úvodný zápas na juniorských majstrovstvách sveta v Göteborgu. O 12.00 h sa v otváracom dueli celého šampionátu stretnú s českými rovesníkmi, ktorí obhajujú strieborné medaily z vlaňajších MS v Kanade. Hoci súper môže počítať aj s hviezdnym útočníkom Jiřím Kulichom, ktorý sa čerstvo pripojil k tímu, mladí Slováci hlásia, že sú na rivala pripravení a odhodlaní bojovať o víťazstvo.



"Myslím si, že sme všetci pripravení. Tešíme sa a nevieme sa dočkať, kedy to konečne začne," povedal útočník Martin Mišiak. "Bude to derby, čiže to bude veľmi ťažký zápas. Myslím si, že Česi budú veľmi dobre korčuľovať. Musíme byť na to pripravení hneď od začiatku," zdôraznil vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



Hlavnou hviezdou českého tímu by mal byť Kulich. Devätnásťročný útočník nehral v príprave, ale proti Slovensku by mal nastúpiť. V tejto sezóne debutoval v NHL v drese Buffala Sabres, inak pôsobí v tíme Rochester Americans v nižšej zámorskej AHL, kde je momentálne so 16 gólmi najlepší strelec celej súťaže. "Poznáme jeho hráčske kvality. Treba si dať na neho trochu pozor, všímať si, kedy je na ľade. Ale myslím si, že to bude hlavne o nás. Keď budeme hrať svoj hokej, tak to bude v poriadku," tvrdí Mišiak.



Slovenská "dvadsiatka" odštartuje svoje účinkovanie na juniorských MS v aréne Frölundaborg na pravé poludnie. Aj ďalšie tri súboje v základnej B-skupine proti Švajčiarsku, Nórsku a USA odohrá v tomto netradičnom hokejovom čase. Hráči mu musia prispôsobiť denný režim, čo by však podľa Dalibora Dvorského nemal byť problém: "Sme profesionáli. Nemôžeme sa vyhovárať, že hráme o dvanástej. Musíme sa na to pripraviť presne ako na každý iný zápas." Center Sudbury Wolves, ktorý by mal patriť medzi ofenzívnych lídrov tímu, upozorňuje na kvality českého mužstva: "Majú viacero dobrých, šikovných hráčov. Myslím si, že sa však musíme sústrediť najmä na seba, na náš výkon. Ak budeme hrať našu hru, zvíťazíme. Lebo tu máme super kvalitu."



Zverenci trénera Ivana Feneša absolvovali vo Švédsku pred štartom MS dva prípravné zápasy. V Halmstade prehrali s Fínmi 1:5, v Mölndale zdolali Nemcov 6:5 po predĺžení. Prípravné duely ukázali, že pred začiatkom šampionátu treba ešte trochu popracovať na hre v obrane. "Musíme trochu zapracovať na defenzívnej štruktúre. Myslím si, že to do začiatku turnaja vyladíme a budeme na šampionát plne pripravení," verí Dvorský.