SLOVÁCI ZAČNÚ MS PROTI NEMCOM: Súper má strieborné jadro

formácie SR na prvom tréningu v Ostrave: Hlavaj (Škorvánek) - Nemec, Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Regenda, Pospíšil, Faško-Rudáš - Daňo, Sukeľ, Kudrna - Čacho







nominácia Nemecka na MS 2024:



Brankári: Philip Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Mathias Niederberger (EHC Red Bull Mníchov), Tobias Ancicka



Obrancovia: Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švajč.), Lukas Kälble (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Moritz Müller (Kölner Haie), Jonas Müller, Kai Wissmann (obaja Eisbären Berlín), Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Fabio Wagner (obaja ERC Ingolstadt)



Útočníci: Tobias Eder, Leonhard Pföderl, Frederik Tiffels (všetci Eisbären Berlín), Alexander Ehl (Düsseldorf), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (obaja EHC Red Bull Mníchov), Daniel Fischbuch (Adler Mannheim), Dominik Kahun (SC Bern/Švajč.), Marc Michaelis (EV Zug/Švajč.), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres/NHL), Joshua Samanski, Parker Tuomie (obaja Straubing Tigers), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks/NHL), Lucas Reichel (Chicago Blackhawks/NHL)







program SR v základnej skupine MS 2024:



piatok, 10. mája: SR - Nemecko /16.20/



nedeľa, 12. mája: SR - Kazachstan /12.20/



pondelok, 13. mája: USA - SR /16.20/



streda, 15. mája: SR - Poľsko /20.20/



sobota, 18. mája: Francúzsko - SR /20.20/



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/

Ostrava 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú MS 2024 piatkovým zápasom proti Nemecku, v ktorom hneď ide o body proti predpokladanému priamemu konkurentovi na postup do štvrťfinále. Nemci získali na vlaňajších MS strieborné medaily a v súčasnom kádri majú až 15 pamätníkov tohto úspechu. Prvý zápas šampionátu v jeho ostravskej B-skupine má úvodné buly o 16.20 h.Slováci sa na šampionát nenaladili ideálne, keď v utorňajšej generálke podľahli v Bratislave tímu USA 2:6. Nemci v závere prípravy zdolali Francúzov 4:3 po predĺžení. V tíme Slovenska nastúpilo proti USA až osem hráčov, pre ktorých to bol jediný duel v príprave na MS. Chýbali útočníci Miloš Kelemen a Martin Pospíšil, ten v prípade zaradenia zo zostavy absolvuje proti Nemecku debut nielen na MS, ale aj v reprezentačnom A-mužstve. Slováci zaostali proti Američanom v dôležitých ukazovateľoch a útočník Juraj Slafkovský upozornil, že výkon na štarte MS musí byť lepší:Tímy Slovenska a Nemecka sa stretli aj v záverečnej príprave, keď odohrali dva zápasy v Augsburgu a Kaufbeurene. V prvom z nich zvíťazili Slováci 5:4 po predĺžení s víťazným gólom Martina Faška-Rudáša a následne sa z triumfu 7:3 tešili Nemci. Na MS sa Slovensku proti Nemecku dlhodobo nedarí. V Ostrave pôjde o desiaty vzájomný zápas na svetových šampionátoch. Z predošlých deviatich Slováci vyhrali len dva, Nemcom na MS podľahli štyrikrát v rade. Zatiaľ posledné šampionátové víťazstvo slovenského tímu nad nemeckým sa zrodilo v roku 2013. Pri triumfe 3:2 boli zo súčasných kádrov slovenský útočník Libor Hudáček a nemecký obranca Moritz Müller. Pre tímy pôjde o 79. vzájomný zápas. Lepšiu bilanciu majú slovenskí reprezentanti, ktorí zvíťazili v 42 dueloch, raz sa zrodila remíza a 35-krát triumfovali Nemci. Pre Slovákov vyznieva aj skóre 197:182.Na základe renkingu IIHF sú v pozícii favorita zápasu Nemci. Tí na MS 2023 obsadili 2. miesto, v rebríčku im patrí 5. miesto, pričom z uplynulých siedmich MS sa až šesťkrát dostali do štvrťfinále. Slováci, ktorí si za rovnaké obdobie zahrali vo vyraďovačke iba dvakrát, obsadili v Rige 9. miesto a na rovnakú priečku klesli aj v renkingu. V kádri Nemecka figuruje päť hráčov, ktorí v sezóne 2023/2024 nastúpili v NHL - brankár Philip Grubauer (Seattle), obranca Maksymilian Szuber (Arizona) a útočníci Lucas Reichel (Chicago), Nico Sturm (San Jose) a John-Jason Peterka (Buffalo). Posledne menovaný zažiaril pri vlaňajšom striebornom úspechu, keď bol s 12 bodmi (6+6) najproduktívnejší hráč tímu a stal sa aj najlepším útočníkom šampionátu.