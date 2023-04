Slováci začnú prípravu vo Švajčiarsku, Ramsay očakáva rýchly hokej

Nominácia SR:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 2 štarty v reprezentačnom A-tíme), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/USA, 0), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR, 8)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 5 štartov v reprezentačnom A-tíme/1 gól), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 28/0), František Gajdoš (HK Nitra, 0/0), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 62/8), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 6/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 26/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 90/4)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra, 5/2), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 40/16), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 7/4), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 20/1), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR, 20/5), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 30/6), Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR, 24/3), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 56/13), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 45/7), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 31/1), Šimon Petráš (HK Dukla Trenčín, 0/0), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 50/9), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 20/7), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 19/4)







Nominácia Švajčiarska:



Brankári: Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), Gilles Senn (Davos), Ludovic Waeber (ZSC Lions)



Obrancovia: Nathan Vouardoux, David Aebischer (obaja Rapperswil-Jona Lakers), Lian Bichsel (Leksand), Dominik Egli, Michael Fora (obaja Davos), Lukas Frick, Andrea Glauser (obaja Lausanne), Romain Loeffel (Bern)



Útočníci: Andres Ambühl, Enzo Corvi (obaja Davos), Thierry Bader, Joshua Fahrni (obaja Bern), Sandro Schmid, Christoph Bertschy (obaja Fribourg-Gottéron), Johnny Kneubühler, André Heim (obaja Ambri-Piotta), Ken Jäger, Damien Riat (obaja Lausanne), Dario Meyer (EHC Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Marco Müller, Calvin Thürkauf (obaja Lugano)







Program prípravného dvojzápasu:



piatok 14. apríla



19.45 Švajčiarsko – SLOVENSKO /Visp/



sobota 15. apríla



17.00 Švajčiarsko – SLOVENSKO /Porrentruy/



Bratislava 13. apríla (TASR) - Dvojzápasom proti Švajčiarsku odštartujú slovenskí hokejisti záverečnú prípravu na svetový šampionát (12. - 28. mája v Tampere a Rige). Najskôr v piatok vo Vispe a o deň neskôr v Porrentruy sa zverenci trénera Craiga Ramsayho pokúsia prezentovať herne i takticky spôsobom, ktorý kanadský kormidelník preferuje od svojho príchodu na striedačku národného tímu v roku 2017. Teda najmä rýchlym korčuľovaním s priamočiarym prechodom do útočného pásma. Skúsený útočník Marek Hrivík však očakáva na štarte prípravy pomalší rozbeh.Slováci sa stretli pred odchodom do Švajčiarska v pondelok 10. apríla v Bratislave. Ešte predtým sa v rámci neoficiálneho kempu pod vedením Ramsayho, jeho asistenta Petra Frühaufa a trénera brankárov Petra Kosu pripravovalo 20 hokejistov, ktorí v Bratislave striedali intenzívnejšie kondičné zaťaženie s ľahšími tréningovými jednotkami." povedal Hrivík.Najstarším hráčom tímu je 31-ročný útočník Andrej Kudrna, ktorý si oblečie národný dres prvýkrát od novembra 2019. Ofenzívu Slovákov by mal ťahať okrem neho a Hrivíka aj Peter Cehlárik.zdôraznil Kudrna.Hrivík ešte potrebuje pár hodín na ľade, aby sa dostal do správneho tempa:Slováci odohrali so Švajčiarmi dosiaľ 73 vzájomných duelov. Vyhrali 29, sedem sa skončilo remízou a v 39 súbojoch neuspeli. "uviedol tréner Ramsay.Zverenci Patricka Fischera sa stretli na ľade po prvý raz v utorok 11. apríla. V nominácii je aj veterán Andres Ambühl, ktorý vlani odohral rekordný 120. zápas na MS. "Bude to zaujímavý súper. Švajčiarska liga je na vysokej úrovni," poznamenal brankár SR Samuel Hlavaj.Prvý zápas je na programe v piatok 14. apríla od 19.45 h, o deň neskôr sa oba tímy stretnú o 17.00 h.