Slováci začnú proti domácemu Švédsku, skupinu zakončia s Fínmi

Zloženie základných skupín MS 2025 vo Švédsku a Dánsku:



Štokholm (A-skupina): Kanada, Švédsko, Fínsko, SLOVENSKO, Francúzsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko



Herning (B-skupina): USA, Česko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko







Program SR v štokholmskej A-skupine MS 2025:



piatok 9. mája o 20.20: Švédsko - SLOVENSKO



nedeľa 11. mája o 12.20: SLOVENSKO - Slovinsko



pondelok 12. mája o 16.20: Rakúsko - SLOVENSKO



streda 14. mája o 16.20: SLOVENSKO - Francúzsko



sobota 17. mája o 20.20: Kanada - SLOVENSKO



nedeľa 18. mája o 20.20: SLOVENSKO - Lotyšsko



utorok 20. mája o 16.20: SLOVENSKO - Fínsko

Štokholm/Herning 21. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku zápasom proti domácim Švédom. Úvodný duel v štokholmskej A-skupine odohrajú v piatok 9. mája o 20.20 h. V základnej skupine sa stretnú ešte so Slovinskom, Rakúskom, Francúzskom, Kanadou, Lotyšskom a Fínskom.Organizátori zverejnili v stredu rozpis prostredníctvom oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIFH). Slováci odohrajú s "Tre Kronor" oficiálny otvárací duel turnaja. V rovnakom čase sa uskutoční aj prvý zápas v B-skupine v Herningu medzi úradujúcimi majstrami sveta Čechmi a Švajčiarskom. Po dni voľna čaká mužstvo trénera Craiga Ramsayho ďalší súboj v nedeľu 11. mája, keď nastúpia proti Slovinsku (12.20 h), ktoré sa vracia do elitnej kategórie. Následne budú mať necelých 24 hodín, aby sa pripravili na pondelkový zápas s Rakúskom (16.20). V stredu 14. mája si zmerajú sily s Francúzmi o 16.20. Po dvoch voľných dňoch odohrajú v sobotu duel vo večernom čase s Kanadou (20.20). Slovákov čaká o 20.20 h aj stretnutie s Lotyšskom (18. mája) a skupinovú fázu zakončia v utorok 20. mája súbojom s Fínskom (16.20).Štokholm organizoval svetový šampionát, na ktorom sa zúčastnili Slováci aj v rokoch 2012 a 2013, vtedy v spolupráci s Helsinkami. Slovensko sa v oboch prípadoch predstavilo v základnej skupine vo Fínsku. "uviedol pre IIHF generálny sekretár a výkonný riaditeľ štokholmského organizačného výboru Tony Wirehn.V "béčku" sa pobije o postup Česko, Dánsko, Nemecko, Nórsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Kazachstan a USA.povedal Ulrik Larsen, šéf organizačného výboru v Herningu.Budúcoročný šampionát sa uskutoční od 9. do 25. mája. Súboje v základných skupinách sa odohrajú od piatka 9. mája do utorka 20. mája, štvrťfinále je na programe o dva dni neskôr, semifinále v sobotu a zápasy o medaily v nedeľu 25. mája.