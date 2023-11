Slováci zaostávali v súbojoch, Frühauf: Dáni boli silní

Landshut 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti majú stále šancu vyhrať Nemecký pohár, no vo svojom treťom zápase proti Nemecku sa budú musieť zlepšiť vo viacerých činnostiach. V sobotnom dueli proti Dánsku zaostávali za súperom najmä v osobných súbojoch a po triumfe 7:1 nad Rakúskom sa museli zmieriť s prehrou 3:4. Príčiny prehry videli hráči aj asistent trénera rovnako.



Dánski hokejisti viedli nad Slovákmi už 3:0, no v tretej tretine Slováci zabojovali a v závere dokonca siahali po predĺžení. "Z mojej strany si vážim ako sme zvládli presilovky, ale problém bol v súbojoch. Nedostatočne sme sa podporovali, Dáni nás prečíslovali, to bola predtým naša doména. Tam bol najväčší rozdiel. Dali sme tri góly, vrátili sme sa do zápasu a od toho sa musíme odraziť. Zápas s Nemeckom bude ešte tvrdší a rýchlejší," povedal asistent trénera Peter Frühauf.



Slováci využili dve presilovky, za hru v početnej výhode si zaslúžili od trénerov pochvalu. "Nabádali sme chlapcov, aby dostávali puky na modrú čiaru. Odkiaľ sa obranný tvar vie roztiahnuť a tam keď prichádza strela, je priestor na dorážku. To sa nám párkrát stalo, ale v dorážkach sme neboli úspešní. Chýbal nám väčší hlad. Potom sme tam už aj boli, ale nedostali sme puk do bránky," dodal Frühauf.



Početné výhody režíroval excelentne obranca Čerešňák, v zápase si pripísal tri asistencie. Mala by to byť jedna z istôt smerom k MS. "Nemusím zahmlievať, Peťo je na turnaji náš kapitán a dlhodobý líder mužstva, takže to je jednoznačné."



Severania mali výborný vstup do zápasu a slovenským reprezentantom v úvode chýbalo viac energie. "Dáni nás napádali a boli silní a keď sme sa aj dostali za modrú čiaru, tak išiel hráč bez podpory a súper má potom ľahšiu prácu zavrieť ho. To sa nám stávalo často, mali sme s tým problém. Musíme byť pripravení podporiť hráča, ktorý je v súboji," povedal Frühauf.



Debut v národnom drese má za sebou útočník Matej Kašlík, asistent trénera k jeho výkonu uviedol: "Prvý zápas bol pre neho pekelný s toľkými súbojmi. Ale má potenciál, je veľmi rýchly, vie zakončiť, nezaškodilo by mu viac sebavedomia."