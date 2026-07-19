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Slováci zdolali Arménsko 79:46 a obsadili konečné 19. miesto

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Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

SLOVENSKO - Arménsko 79:46 (39:24)

Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti do 20 rokov obsadili na majstrovstvách Európy B-kategórie v Bratislave konečné 19. miesto. V sobotňajšom stretnutí zdolali v zápase o umiestnenie Arménsko 79:46.



B-kategória ME do 20 rokov - o 17.-21. miesto:

SLOVENSKO - Arménsko 79:46 (39:24)

Najviac bodov SR: Stanko 17, Deen 16, Bujdoš 10, Pospíšil 8
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