ÚSPECH OSEMNÁSTKY NA MS: Po výhre nad Českom ide do semifinále

MS do 18 rokov - štvrťfinále /Vantaa/:



Česko - SLOVENSKO 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 8. Titlbach (Zielinski, Benák), 52. Fibigr (Galvas, Benák) - 2. Tomík (Radivojevič, Pobežal), 35. Maruna (Šatan, Chovan), 43. Maruna. Rozhodovali: Österberg (Švéd.), Wuorenheimo (Fín.) - Bedard (Kan.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Mrtka (ČR) 5 min + DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 380 divákov.



Česko: Milota - Fibigr, Zielinski, Mrtka, Galvas, Hlinský, Král, Švec - Kubiesa, Kos, Sikora - Benák, Titlbach, Jecho - Daníček, Curran, Drančák - Poletín, Vaculík, Heš - Lisler



SR: Lenďák - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Kalman, Zubek - Straka, Pobežal, Tomík - Chrenko, Pitka, Nemec - Chovan, Svrček, Šatan - Maruna, Vrtiel, Liščinský

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Ondrej Maruna, strelec dvoch gólov SR: "Sú to neopísateľné pocity. Dostať sa do semifinále je niečo neskutočné. Výborne sme to ubojovali, vďaka chalanom za odvedenú robotu. Zvládli sme to skvele. Kľúčové bolo nastavenie v hlave, v akom sme išli do zápasu. Semifinále bude náročné. Postup poriadne oslávime, potom musíme dobre zregenerovať."



Adam Beluško, obranca SR: "Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Hrali sme ako tím, sme veľmi šťastní, že budeme hrať o medaily. Pomáhali sme si jeden druhému, výborný výkon podali brankár i defenzíva, ku ktorým sa pridali potom aj strelci. Máme výborných trénerov, ktorí dbajú na detaily, prízvukujú nám, čo robiť. Ak to dodržiavame, sme úspešní. V šatni panuje eufória, proti Čechom sme dlho nevedeli vyhrať, teraz sme ukázali, že vieme hrať s každým. Nie sme ešte na konci, toto je len ďalší krok k nášmu cieľu. Verím, že budeme ďalej pokračovať na víťaznej vlne."



Martin Dendis, tréner SR: "Sme radi za víťazstvo. Chalani ukázali, že ak niekto niečomu šialene verí, aj odpisovaný tím môže zdolať silné mužstvo. Chalani robia všetko pre to, aby reprezentovali Slovensko na úrovni. Ukázali charakter, postupne na šampionáte naberajú sebavedomie. Aj keď nás mnohí ľudia zatracovali, my sme si stále verili."



Vantaa 2. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále MS do 18 rokov vo Fínsku. Vo štvrťfinálovom dueli vo Vantaa zdolali Česko 3:2 a po roku budú hrať na šampionáte opäť o medaily.Zverenci trénera Martina Dendisa predviedli proti favorizovanému súperovi obetavý, disciplinovaný výkon, zozadu ho podporil výbornými zákrokmi brankár Alan Lenďák, ktorý zneškodnil 27 striel. Skóre otvoril už v 2. minúte v presilovke Tobias Tomík, na ktorého gól dokázal odpovedať Adam Titlbach. Slováci potom dvomi presnými zásahmi Ondreja Marunu odskočili na 3:1, Česi dokázali už len znížiť Jakubom Fibigrom.Slovenská "osemnástka" tak po roku opäť postúpila medzi najlepšiu štvorku na MS. Vlani na šampionáte vo Švajčiarsku obsadila štvrté miesto. Do semifinále sa celkovo prebojovala štvrtýkrát. Jej maximom na MS "18" je striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke má aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.Slováci začali sebavedomo, hneď v úvode si vypýtali faul a presilovku už po 17 sekundách využili. Tomík švihom vystrelil od modrej čiary a puk prešiel cez cloniacich hráčov až za chrbát brankára Milotu - 0:1. V 5. minúte mohli Česi vyrovnať zásluhou nepokrytého Kubiesu, stroskotal však na Lenďákovi. Podarilo sa im to až v početnej výhode, Titlbach trafil ešte žŕdku, no vzápätí Straka nešťastne usmernil puk do vlastnej bránky. Českí hráči si postupne začali vytvárať čoraz väčší tlak, Slováci ich však umne vytláčali k mantinelu a nedovoľovali im vytvárať si šance. Na konci tretiny Mrtka fauloval kolenom Tomíka a dostal trest na 5 min + DKZ.Dlhú presilovku však Slováci nevyužili, vytvorili si v nich len 2-3 menej výrazné strelecké príležitosti. V 27. min sa pred Milotu natlačil Liščinský, český brankár zasiahol. Potom sa dostali k slovu opäť technicky zručnejší Česi, Švec a v presilovke Benák nechali vyniknúť Lenďáka. V 34. Vaculík v tutovke minul slovenskú bránku. V čase najväčšieho českého tlaku vybojoval puk pri nápadaní Šatan, Chovan vysunul Marunu a ten so šťastím poslal puk do siete - 1:2. Na konci tretiny mohol pridať tretí gól Straka, sám pred Milotom trafil bekhendom brankára.Slováci sa v úvode tretej časti ocitli pod silným českým náporom. V 42. min už prekonaného Lenďáka zastúpil Beluško, ktorý odpratal puk spred bránkovej čiary. Vzápätí prišiel z čista-jasna tretí slovenský gólový úder. Maruna obral v útočnom pásme pri mantineli o puk Krála a strelou z otočky prekvapil Milotu - 1:3. Následne nevyužil dobrú možnosť na zvýšenie náskoku Pitka. Hra dostala spád, Lenďák podržal svoje mužstvo pri šanci Titlbacha, na opačnej strane sa dostal Pobežal do samostatného úniku, no Milotu neprekonal. O zdramatizovanie duelu sa postaral v 52. min Fibigr, no o ďalší tlak sa Česi pripravili sami vylúčením Šveca. V závere súper odvolal brankára a skúsil to v šestici, slovenský tím si však už tesný náskok udržal.