VEĽKÝ ÚSPECH: Slováci zdolali Dánov 3:2 po nájazdoch

Nemecký pohár 2024:



Slovensko - Dánsko 3:2 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 21. Buček (Hrehorčák), 28. Lukošik, rozh. nájazd Pospíšil - 25. Madsen (Kjaer), 51. Olesen (Kjaer, Setkov). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Schrader - Merk (obaja Nem.), Hynek (ČR), vylúčení: 5:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.







Slovensko: Eliaš (29. Tomek) - Mudrák, Žiak, Petrovický, Korenčík, Golian, Stacha, Romaňák – Cehlárik, Cingel, Pospíšil – Buček, Tamáši, Takáč – Lukošik, Minárik, Hrehorčák – Petráš, Čacho, Kašlík - Faško-Rudáš



Dánsko: Seldrup - Setkov, Larsen, Carstensen, Baastrup Andersen, Välipirtti, Larsen, Gammelgaard - A. True, Aagaard, Madsen – Kjaer, From, Olesen – Jensen, Christensen, Schultz – L. Andersen, Green, Svejstrup – Rubenach

Na snímke tréner Slovenska Craig Ramsay počas zápasu Dánsko - Slovensko na turnaji o Nemecký pohár v Landshute v nedeľu 10. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava brankár Rastislav Eliaš, David Mudrák (obaja Slovensko) a Nikolaj Krag-Christiansen (Dánsko) počas zápasu Dánsko - Slovensko na turnaji o Nemecký pohár v Landshute v nedeľu 10. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 2 0 1 0 10:4 8*



2. Rakúsko 2 1 0 0 1 3:3 3



3. Dánsko 3 0 1 1 1 10:11 3



4. Nemecko 2 0 0 1 1 7:12 1



* víťaz turnaja







zostávajúci program:



15.00 Nemecko - Rakúsko

Landshut 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti uspeli aj vo svojom treťom zápase na Nemeckom pohári 2024. Po triumfoch 1:0 nad Rakúskom a 6:2 nad Nemeckom zdolali v nedeľu Dánsko 3:2 po samostatných nájazdoch a na turnaji získali 8 bodov. Víťaznú trofej si zabezpečili už po sobotnom dueli s domácim výberom.Získali ju po ôsmich rokoch, na tradičnom novembrovom meraní síl naposledy zvíťazili v roku 2016. Vlani skončili druhí.Úvod mali lepší Dáni, ale potom sa Slováci nadýchli k ofenzíve. Brankára Seldrupa preverili strely Petráša a Bučeka. Zasahovať musel aj Eliaš, blysol sa najmä po strele Madsena, keď puk vyrazil pravým betónom. Dáni potom hrali aj prvú presilovku v zápase, Eliaš sa v nej blysol po strele Trueho. Najväčšiu šancu však mal Petráš, svoj bekhendový blafák nezakončil presne.V druhej tretine sa hralo len 39 sekúnd, keď Buček na dvakrát prekonal Seldrupa. Dáni vyrovnali o štyri minúty neskôr, keď vylúčenie Stachu potrestal Madsen. Po vyrovnanej pasáži potom opäť udreli Slováci, keď sa po chybe Dánov dostal do nájazdu Lukošik a strelou švihom poslal puk do pravého horného rohu - 2:1. V bránke Slovenska po tomto zásahu prišlo k zmene, Eliaša nahradil Tomek. Na 3:1 mohol zvýšiť Kašlík, ale sám pred bránkou neuspel.V tretej tretine už boli Slováci lepší. Od jej úvodu lepšie korčuľovali a Cehlárik a Tamáši boli blízko ku gólu. Ich aktivitu ešte znásobilo vylúčenie Dánov, ale Seldrupa nedokázali prekonať. Potom však prišlo vylúčenie Lukošika a Dáni dokázali využiť aj druhú presilovku v zápase. Presadil sa Olesen. Veľkú šancu vrátiť náskok Slovákom mal neskôr Korenčík a po ňom aj Takáč, ale namierili len do brankára. Duel napokon dospel do predĺženia.V ňom mohol najskôr rozhodnúť Minárik, ale sám medzi kruhmi mieril len do stredu bránky a Cehlárika vychytal Seldrup. Brankár Dánov uspel aj po strele Pospíšila a poslal zápas do nájazdov. V nich najskôr uspeli Buček a Setkov, rozhodujúci premenil Pospíšil.