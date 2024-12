Slovenskí florbalisti zdolali Estónsko 9:5 a postúpili do štvrťfinále

MS 2024 v Malmö



play off o štvrťfinále:



SLOVENSKO - Estónsko 9:5 (4:1, 4:2, 1:2)



Góly: 11. Kvasnica (Gajdoš), 11. Dudovič (Čonka-Skyba), 14. Čonka-Skyba (Dudovič), 19. Kvasnica (Batkovič), 27. Dudovič (Čonka-Skyba), 30. Gajdoš (Mirt), 40. Batkovič (Kvasnica), 40. Pažák (Čonka-Skyba), 60. Šifra – 16. Kasenurm (Unga), 23. Savi (Schweiger), 36. Randoja (Unga), 48. Bolander, 56. Kark (Moora). Rozhodcovia: Broman, Matti (obaja Švéd.), vylúčení: 0:0, 223 divákov.



Zostava SR: Kohút - Mirt, Virga, Pažák, Miške, Chochol, Bačinský, Košarišťan, Jakubec - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Čonka-Skyba, Gašparík, Dudovič - Nehila, Hatala, Šifra - Kozák



Malmö 11. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti sa na majstrovstvách sveta v Malmö prebojovali medzi najlepšiu osmičku. V stredajšom dueli play off o postup do štvrťfinále zdolali Estónsko 9:5. Ich súpermi v boji o semifinále budú víťazi A-skupiny Česi, zápas je na programe vo štvrtok o 20.30 h. Tomáš Kvasnica a Michal Dudovič sa na víťazstve podieľali zhodne dvoma gólmi a asistenciou, Filip Čonka-Skyba mal bilanciu 1+3.Slováci od úvodu zatlačili súpera a v 11. minúte sa dočkali úvodného gólu, keď sa šikovným tečom presadil Kvasnica. To ich naštartovalo, pridali ďalšie tri zásahy a v prvej tretine si vybudovali vedenie 4:1. V druhej časti definitívne zlomili odpor súpera, keď mu nasúkali ďalšie štyri góly, na 8:3 zvýšil Michal Pažák. V záverečnej tretine dovolili Estóncom už len mierne skorigovať výsledok, na 9:5 uzavrel do prázdnej bránky Michal Šifra.Zverenci trénera Radomíra Mrázka zaznamenali na šampionáte prvé víťazstvo. Predtým v B-skupine prehrali s favorizovanými domácimi Švédmi 4:12 a s Fínmi 1:7 a remizovali s Lotyšskom 4:4, do play off postúpili zo štvrtého miesta tabuľky.