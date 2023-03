Slováci zdolali Fínov 32:25 a živia šancu na postup

Kvalifikácia ME 2024 - druhá fáza, 2. skupina:



SLOVENSKO - Fínsko 32:25 (13:14)



Zostava a góly SR: Konečný, Mitošinka - Hlinka 5, Péchy 5, Potisk 4/2, Fenár 4, Straňovský 3/2, Hniďák, Prokop, Ďuriš, Smetánka a Slaninka po 2, Macháč 1



Najviac gólov Fínska: M. Granlund 7, Hjálmarsson 6, rozhodovali: Ivanovič, Vujišič (obaja Č.H.), TH: 6/4 - 2/1, vylúčení: 3:5, ŽK: 0:1, 2000 divákov.

Hlasy po stretnutí /zdroj: slovakhandball.sk/



Pavol Polakovič, zastupujúci tréner SR: "Fernando Gurich síce pre chorobu nemohol byť na lavičke, no pripravil výbornú taktiku, s Rasťom Jedinákom súpera dobre rozobrali. My sme na našej hre nemali veľa čo meniť. Zlepšili sme obranu, odpísali ich kľúčového hráča Granlunda. Zrýchlili sme hru, ťahali protiútoky a už to vyzeralo lepšie. Aj dnes sme urobili dosť technických chýb, ale ubojovali sme to."





Martin Potisk, spojka SR: "V prvom polčase sme ešte nehrali tak, ako sme chceli. V šatni sme si však povedali, že Fíni už musia mať toho dosť. Pritvrdili sme v obrane a podarilo sa nám dať nejaké ľahké góly. Fíni viac faulovali a už sa nevedeli dostať do tempa."

ďalší výsledok II. skupiny:



Nórsko - Srbsko 35:25 (17:12)

Tabuľka:



1. Nórsko 4 3 0 1 132:98 6



2. Srbsko 4 3 0 1 111:104 6



3. SLOVENSKO 4 1 0 3 106:120 2



4. Fínsko 4 1 0 3 101:128 2

Hlohovec 12. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári si vo svojom štvrtom stretnutí v druhej fáze kvalifikácie ME 2024 pripísali prvý triumf. Fínov zdolali v Hlohovci 32:25 a zásluhou lepšieho skóre zo vzájomných zápasov sa posunuli na 3. priečku tabuľky. Udržali si tak reálnu šancu na postup.Na záverečný turnaj priamo postúpia tímy, ktoré sa umiestnia na prvých dvoch priečkach v každej z ôsmich skupín. K nim sa pridajú štyri najlepšie tímy z tretích miest. Slovákov ešte čakajú dva súboje proti favoritom na postup. V apríli nastúpia doma proti Nórsku a kvalifikáciu uzavrú v Srbsku.Slováci nastúpili na zápas s vedomím, že pre udržanie šance na postup na kontinentálny šampionát by mali zvíťaziť aspoň o štyri góly. Duel však mal vyrovnaný priebeh. Po góle Potiska v 9. min síce viedli 5:3, no Fíni kontrovali šnúrou troch gólov a ujali sa vedenia. Do konca prvého polčasu Slováci už ani raz neviedli a prehrali ho o gól 13:14.Druhú tridsaťminútovku začali domáci nádejne sériou troch gólov. Na vytúženú štvorgólovú hranicu sa dostali v 43. minúte, keď Martin Straňovský premenil sedmičku na 21:17. Fíni následne dokázali znížiť, no aj s pomocou zaplnenej hlohoveckej haly Slováci definitívne rozhodli šnúrou štyroch gólov, po ktorej viedli päť minút pred koncom 29:22. V závere už náskok nepustili.