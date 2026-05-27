Slováci zdolali Grékov 3:1 v úvodnom vystúpení v A-skupine
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. V stredajšom úvodnom stretnutí A-skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3:1.
V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek. Slováci začali aktívne a skóre otvorili už v 3. minúte, keď jeden z Grékov tečoval do protipohybu brankára práve Jendrišekovu strelu. Na 2:0 zvýšil v 18. minúte po výbornej kolmici Tomáša Miklúša z uhla Matej Chorvát.
Domáci aj v druhom polčase potvrdzovali rolu favorita a herne dominovali. V 34. minúte zvýšil na 3:0 z ľavej strany od vzdialenejšej tyče kapitán Jaroslav Repa. Slováci už v záverečných minútach pred slušne zaplnenými tribúnami kontrolovali vedenie, ale čisté konto si neudržali. V 50. minúte po ich zaváhaní Konstantinos Megaritis prekonal Erika Feriančika, ktorý v 42. minúte vystriedal v bráne Stanislava Pellu.
Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua odohrajú ďalší zápas na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už vo štvrtok od 19.15 h proti Bosne a Hercegovine. Na šampionáte figuruje 24 tímov. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.
ME v malom futbale v Bratislave
A-skupina:
SLOVENSKO - Grécko 3:1 (2:0)
Góly: 3. Jendrišek, 18. Chorvát, 34. Repa - 50. Megaritis. Rozhodcovia: Mod (Maď.), Ionescu (Rum.), Mešič (Chor.), bez kariet.
Slovensko: Pella (42. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik
