ÚŽASNÁ SPRÁVA: Naši hokejisti postúpili na ZOH 2026

finále kvalifikácie o ZOH 2026:



D-skupina



SLOVENSKO - Kazachstan 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Góly: 5. Lantoši (Hrivík, Čerešňák), 13. Regenda (Kňažko), 31. Liška (Sýkora) - 36. Michailis (Metalnikov, Starčenko). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Kaukokari - Hautamäki (obaja Fín.), Gustafson (USA), vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Regenda (SR) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.







SLOVENSKO: Hlavaj - Čerešňák, Gernát, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Gajdoš – Lantoši, Hrivík, Tatar – Hudáček, Cingel, Kelemen – K. Pospíšil, M. Pospíšil, Regenda – Liška, Sukeľ, Sýkora – Roman



Kazachstan: Šutov – Metaľnikov, Orechov, Stepanenko, Gaitamirov, Beketajev, Breus, Michajlov, Ospanov – Starčenko, Šestakov, Michajlov – Rymarov, Muchametov, Savickij – Paňukov, Lichotnikov, Asetov – Rachmanov, Ďomin, Kajyržan

konečná tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 12:5 9 *



---------------------------------



2. Kazachstan 3 2 0 0 1 8:6 6



3. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:7 2



4. Maďarsko 3 0 0 1 2 8:16 1



* postup na ZOH 2026

skupiny ZOH 2026 (v prípade štartu Ruska):



A-skupina: Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko



B-skupina: Fínsko, Česko, Nemecko, Dánsko



C-skupina: Rusko, USA, SLOVENSKO, Lotyšsko

skupiny ZOH 2026 (v prípade neúčasti Ruska):



A-skupina: Kanada, Švajčiarsko, Česko, Taliansko



B-skupina: Fínsko, Švédsko, SLOVENSKO, Dánsko



C-skupina: USA, Nemecko, Lotyšsko, Francúzsko

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na ZOH do Milána a Cortiny d'Ampezzo. V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali Kazachstan 3:1 a bez straty bodu sa stali víťazmi D-skupiny.Do Talianska sa kvalifikovali okrem hráčov SR aj Dáni a Lotyši, ktorí uspeli vo svojich kvalifikačných skupinách. ZOH sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026 a dvanástku účastníkov tvoria okrem troch úspešných kvalifikantov Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Česko, Nemecko, USA, Rusko a domáce Taliansko. Ak vo februári Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predĺži Rusku zákaz štartu pre inváziu na Ukrajinu, na hrách bude štartovať aj najlepšie mužstvo z druhých miest v kvalifikácii. Tým je o skóre Francúzsko.Pre slovenských hokejistov to bude siedma účasť na ZOH v hlavnom turnaji, predtým na hrách štartovali v roku 1994 v Lillehammeri, v Turíne 2006, vo Vancouveri 2010, v roku 2014 v Soči, v roku 2018 v Pjongčangu a pred dvoma rokmi v Pekingu. Pod piatimi kruhmi sa predstavili aj v rokoch 1998 v Nagane a 2002 v Salt Lake City, ale do hlavnej časti turnaja nepostúpili.Slováci začali výborne, mali od úvodu prevahu v ofenzíve a to najmä zásluhou dobrého korčuľovania. Prvú šancu zahodil Martin Pospíšil, keď mu v tandeme nechal puk Regenda, ďalšiu mal Hudáček. Ale ani jeden puk neskončil v bránke. Do siete ho dopravil až Lantoši v nasledujúcej presilovke, keď zužitkoval výbornú prácu Hrivíka. Hlavaj mal viac práce až v polovici prvého dejstva, keď predviedol dobré zákroky pri početnej výhode Kazachov. Potom mali viac z hry opäť Slováci a ich prevahu potvrdil v 13. minúte ďalším gólom Regenda.Aj v druhej tretine boli Slováci lepší a po piatich minútach mali k dispozícii ďalšiu početnú výhodu. Tú nevyužili, ale ich tlak narastal a v 31. minúte dorazil Liška do siete strelu Sýkoru - 3:0. Hráči Kazachstanu sa do útočného pásma dostávali sporadicky, no v 36. minúte vyšla individuálna akcia Michailisovi a po peknej sťahovačke prestrelil Hlavaja - 3:1.Pohodlný náskok si už zverenci Craiga Ramsayho v tretej tretine postrážili. Pozorne bránili, hrali jednoducho v obrannom pásme, ale naďalej Kazachom podkurovali aj v ofenzíve. Blysol sa však aj Hlavaj a to najmä po strele Starčenka. Prácu mal aj sedem minút pred koncom, keď hrali jeho spoluhráči v oslabení. Kľúčovými zákrokmi ich však nasmeroval k víťazstvu. To mohol ešte potvrdiť Martin Pospíšil, ktorý unikol obrane súpera, ale v nájazde neuspel.