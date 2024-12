Slováci zdolali Kazachstan 5:4 pp a majú isté štvrťfinále

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina:



SLOVENSKO - Kazachstan 5:4 pp (3:0, 1:2, 0:2 - 1:0)



Góly: 9. Dvorský (Jenčko), 14. Dvorský (Pekarčík, Radivojevič), 20. Pekarčík (Dvorský, Štrbák), 33. Pekarčík (Dvorský, Jenčko), 63. Štrbák (Pekarčík) - 23. Gross, 37. Sarkenov (Alibek, Rešetko), 57. Nurkenov, 60. Ljapunov. Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švajč.) - Niittylä (Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše Sarkenov 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 2790 divákov.



Slovensko: Urban - Štrbák, Barcík, Radivojevič, Královič, Valent, Chromiak, Baran - Jenčko, Dvorský, Pekarčík - Cedzo, Pobežal, Císar - Tomík, Dej, Kukumberg - Vojtech, Fedor, Chovan - Klečka



Kazachstan: Nikitin - Bolšedvorsky, Šusspbekov, Rešetko, Orazov, Šipilin, Šhakshakbajev, Beljakov - Simonov, Ruslanuly, Ljapunov - Nirkenov, Beisembajev, Kim - Gross, Migunov, Kankin - Sarkenov, Levkovec, Alibek







Slováci boli v pozícii favorita a v prvej tretine ju potvrdili výkonom aj výsledkom. Hra sa odvíjala najmä pred bránkou Kazachstanu o čom vypovedal aj počet striel - 16:1. Slováci skórovali po sérii nepremenených príležitostí v 9. minúte, keď Dvorský zblízka prekonal Nikitina - 1:0. Slovenský kapitán upravil o päť minút na 2:0 po tom, čo zužitkoval akciu a prihrávku Pekarčíka. Keď Pekarčík deväť sekúnd pred prvou sirénou upravil na 3:0, vyzeralo to na jednoznačnú záležitosť slovenského tímu.



Ten však v druhej časti výrazne poľavil a k slovu sa dostali Kazachovia. V 23. minúte Gross upravil na 3:1. Slováci sa v oslabení v 29. minúte dostali pod tlak, no zvládli ho a po návrate Cedza z trestnej lavice sa presadil Pekarčík - 4:1. Ani tento moment nedodal Slovákom potrebnú sebaistotu a keď sa Sarkenov v úniku dvoch proti jednému rozhodol pre strelu, bolo 4:2.



Kazachovia pokračovali v smelej hre aj v tretej tretine, v ktorej sa šance striedali na oboch stranách. V 52. minúte si Slováci vydýchli, keď rozhodcovia neuznali gól Ljapunova pre kopnutie. V 57. minúte sa Slováci dostali k presilovke po vyššom treste Sarkenova, v ktorej mohli pridať gólovú poistku, no namiesto toho inkasovali. Po zaváhaní v rozohrávke sa do úniku dostal Nurkenov a strelou medzi betóny prekvapil Urbana - 4:3. Oslabenie Kazachov pokračovalo a hoci sa Slováci snažili držať puk v útočnom pásme, opäť inkasovali po úniku. Ljapunov sa dostal cez Štrbáka a 29 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času prekonal Urbana - 4:4. Bod za remízu v riadnom hracom čase znamenal pre Slovákov istotu postupu do štvrťfinále



Slováci napokon získali druhý bod po tom, čo sa obranca Štrbák dostal za obranu súpera a v úniku prekonal Nikitina - 5:4.







tabuľka B-skupiny:



1. Česko 3 3 0 0 0 23:5 9*



2. Švédsko 3 3 0 0 0 20:8 9*



3. SLOVENSKO 4 1 1 0 2 11:14 5*



4. Kazachstan 3 0 0 1 2 7:27 1



5. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 7:14 0







*- postup do štvrťfinále





Ottawa 30. decembra (TASR) -Slovenskí hokejoví reprezentanti si vybojovali postup do štvrťfinále na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe. V pondelňajšom zápase triumfovali nad Kazachstanom 5:4 po predĺžení a s určitosťou sa umiestnia na 3. mieste v základnej B-skupine. Ich štvrťfinálový súper z druhého miesta A-skupiny zatiaľ nie je známy. O slovenskom triumfe rozhodol obranca Maxim Štrbák. Slováci prestrieľali súpera 43:17, no v závere tretej tretiny prišli pri vlastnej presilovke o dvojgólový náskok.Zverencov Ivana Feneša potiahla za víťazstvom elitná formácia, ktorá sa postarala o všetky góly. Kapitán Dalibor Dvorský a aj jeho spoluhráč z prvého útoku Juraj Pekarčík nazbierali po štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie.