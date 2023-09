Slováci zdolali Lichtenštajnsko 3:0, rekordný gól Hancka

6. kolo kvalifikácie ME 2024:

Bratislava

SLOVENSKO - Lichtenštajnsko 3:0 (3:0)



Góly: 1. Hancko, 3. Duda, 6. Mak, ŽK: Tomič, Hrošovský, De Marco - Wieser, rozhodovali: Van Der Eijk - Honig, Zulien (všetci Hol.), 13.679 divákov.



SR: Dúbravka - Tomič (69. Pekarík), Gyömbér, Škriniar, Hancko (86. De Marco) - Duda (77. Bero), Lobotka (77. Hrošovský), Bénes - Mak (69. Tupta), Boženík, Haraslín

Lichtenštajnsko: Büchel - Beck, Traber, Malin (90. Marxer) - S. Wolfinger (63. Meier), Lüchinger (90. Haas), Wieser, Sele, Göppel - Saglam (72. Schlegel), Salanovič (63. Netzer)

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia potvrdila úlohu favorita a v pondelkovom zápase kvalifikácie ME 2024 zvíťazila na Tehelnom poli nad Lichtenštajnskom 3:0. Odpor outsidera zlomili domáci tromi bleskovými gólmi, presný zásah obrancu Dávida Hancka z 10. sekundy bol dokonca najrýchlejší v histórii národného tímu. Ďalšie pridali už zakrátko Ondrej Duda a Róbert Mak. S 13 bodmi patrí Slovákom druhé miesto v tabuľke J-skupiny s päťbodovou stratou na Portugalsko a trojbodovým náskokom pred tretím Luxemburskom.Najbližšie sa zverenci Francesca Calzonu predstavia v piatok 13. októbra o 20.45 SELČ na pôde lídra skupiny v Porte. O tri dni neskôr ich čaká duel v Luxembursku (pondelok 16. októbra o 20.45 h v Luxemburgu). Kvalifikačné boje uzavrú zápasmi s Islandom (štvrtok 16. novembra o 20.45 h v Bratislave) a v Bosne a Hercegovine (nedeľa 19. novembra o 20.45 h v Zenici). Na ME v Nemecku postúpia prvé dva tímy z desiatich skupín a tri z Ligy národov.Slováci nastúpili s piatimi zmenami v základnej zostave v porovnaní s piatkovým šlágrom proti Portugalsku (0:1). Lepší štart do zápasu si ani nemohli želať a asi ani sami neverili, že po trápení vo Vaduze budú v domácej "odvete" viesť v 6. minúte trojgólovým rozdielom. Už v desiatej sekunde po rýchlej akcii a šikovnom predĺžení lopty v podaní Boženíka otvoril skóre Hancko prelobovaním brankára Büchela, čím sa postaral o najrýchlejší gól v histórii slovenskej reprezentácie. V 3. minúte zvýšil náskok favorita Duda, zasekol si brániaceho hráča a rutinérsky zakončil. Uragán slovenského tímu pokračoval. Bénes zabojoval a udržal loptu v hre, následne brilantným centrom našiel v dobrej pozícii Maka, ktorý zoči-voči súperovmu brankárovi nezaváhal - 3:0. Zo strany domácich to nebolo všetko, štvrtý kus mohol pridať Haraslín. Nedal, no publikum už bolo aj tak vo vare. Slovákov trojgólový náskok v ofenzívnej snahe trochu utlmil, napriek tomu mali stále jasnú prevahu v poli a súpera nepustili na vlastnú polovicu.V 53. minúte pohrozili aj hostia, Seleho pokusu z diaľky však chýbali metre. Na opačnej strane sa takmer predral do šance Boženík, ale vystreliť nedokázal. Slováci to skúšali po krídlach, súper sa však zabarikádoval často až s deviatimi hráčmi pod loptou a vytrvalo bránil. Zmenu skóre, ktoré platilo od 6. minúty, nepriniesli ani príchody Tuptu, Bera a Hrošovského. Slováci však boli na rozdiel od zápasu s Portugalskom efektívni, na tri góly im stačilo päť striel na bránu. Po povinnom víťazstve nad alpským miništátom majú dobre rozdané postupové karty na budúcoročný šampionát.1. Portugalsko 6 6 0 0 24:0 182. SLOVENSKO 6 4 1 1 8:2 133. Luxembursko 6 3 1 2 7:16 104. Bosna a Hercegovina 6 2 0 4 5:9 65. Island 6 2 0 4 10:9 66. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:19 0