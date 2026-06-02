Slováci zdolali Maltu len tesne, Weiss: Zápas som si neužíval
Gól Rolanda Galčíka z poslednej akcie vo futbalovom zápase s Maltou priniesol výbuch radosti na slovenskej lavičke.
Autor TASR
Dunajská Streda 2. júna (TASR) - Gól Rolanda Galčíka z poslednej akcie vo futbalovom zápase s Maltou priniesol výbuch radosti na slovenskej lavičke. Domáci zvíťazili v pozícii jasného favorita 2:1, no v prípade remízy by to nebol ideálny štart do druhého obdobia na lavičke pre trénera Vladimíra Weissa.
„Sokoli“ viedli necelú polhodinu po úvodnom góle Lukáša Haraslína, no väčšinu duelu to vyzeralo na historicky tretiu remízu a cenný výsledok pre hostí. „Úprimne, zápas som si veľmi neužíval. Za stavu 1:0 to bolo ešte dobré, prvých 15 minút sme začali dobre. Potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Po vyrovnaní to nebolo v poriadku, preto som hráčov upozornil na niektoré veci. Našťastie sme to v druhom polčase zvládli,“ uviedol Weiss na tlačovej konferencii.
Hostia mohli ku koncu zápasu dokonca rozhodnúť z brejku, no v koncovke boli nepresní. „Súper mal ešte jednu nepríjemnú akciu, ale my sme mali viac šancí. Keby sme ich premenili, zápas by bol pokojnejší. Keď sme dali víťazný gól, padol mi kameň zo srdca. Nie každý zápas dáte gól v poslednej sekunde, najmä keď ste favorit a musíte vyhrať,“ priblížil kormidelník. Jeho tím je počas júnového zrazu s mnohými nováčikmi prevažne zo slovenskej Niké ligy a bez ťahúňov, ktorí chýbajú zo zdravotných aj rodinných dôvodov. V piatok čaká Slovákov ďalší prípravný zápas, no proti náročnejšiemu súperovi v podobe Čiernej Hory. Aj v tomto dueli by však mal byť favorit domáci tím.
„Som veľmi šťastný z výsledku, ale viem, koľko práce čaká mňa, asistentov aj celý realizačný tím. Nemáme tridsať hráčov, ktorí by patrili do základnej zostavy. Budeme čakať na kľúčových hráčov, ale ak budú zranení, musíme nájsť iné riešenia,“ povedal Weiss, ktorý vystriedal v pondelok v Dunajskej Strede všetkých okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Na konci duelu už robil ofenzívne ladené striedania, keď napríklad obrancu Martina Valjenta nahradil krídelníkom Martinom Faškom. Spomedzi striedajúcich bol nakoniec aj autor víťazného gólu, debutant Galčík. „Bol to taký klasický obyčajný gól. Ale nie, žartujem. Určite je to iné ako gól za Podbrezovú a o to viac si ho cením. S asistentom trénera Markulíkom som sa o tom teraz ešte nejako nerozprával, ale určite prídu aj nejaké podpichovačky a podobné veci. Je super mať trénera Weissa na svojej strane. Myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Veľmi dobre sa správa k hráčom aj po ľudskej stránke, takže od začiatku od neho cítim podporu,“ opísal Galčík, ktorý bol súčasťou jedenástky sezóny Niké ligy a jeden z ôsmich debutantov. Spomínaný Štefan Markulík je asistentom Weissa a zároveň koučom Galčíka v Podbrezovej.
„Niké liga má svoju kvalitu. Samozrejme, nie je to Bundesliga, anglická ani španielska liga, to všetci vieme. Ale hráči z Niké ligy ukázali dobré veci. Snažil som sa vybrať najlepších hráčov, ktorých mám na očiach. Možno sa bude diskutovať, či tam nemal byť ešte niekto zo Žiliny, Podbrezovej, Trnavy alebo Dunajskej Stredy. Mám oči otvorené, budem tých hráčov sledovať a chodiť do klubov. Čo som sľúbil, to splním. Som spokojný s tým, ako ligoví hráči nastúpili. V reprezentácii je väčšia zodpovednosť ako v lige. Každý sa na to pozerá. Títo hráči boli vďační, slušní a koncentrovaní. Pre nováčikov je prvý reprezentačný zápas ťažký,“ dodal Weiss.
Pavek dostal debutom predčasný narodeninový darček, o post sa chce pobiť
Slovenský futbalista Hugo Pavek dostal debutom v najcennejšom drese predčasný darček ku svojim utorkovým narodeninám. V pondelok v Dunajskej Strede v prípravnom zápase proti Malte (2:1) nastúpil na poste pravého obrancu, s ktorého obsadením majú „sokoli“ dlhodobo problém. Počas tohto zrazu sa zároveň lúči dlhoročná opora z tohto postu, 39-ročný Peter Pekarík.
Pavek bol jedeným z debutantov a na ihrisku zotrval do 80. minúty, kedy išla na ihrisko posledná várka z celkovo deviatich náhradníkov. „Hugo Pavek si dal narodeninový darček sám svojím výkonom. Zajtra mu zagratulujeme. Zvyknem po príchode k novému mužstvu pozvať hráčov aj realizačný tím na večeru, takže to oslávime. Debutovať takýmto výkonom a ešte vyhrať, to preňho musela byť silná emócia. Je to mladý hráč s veľkou perspektívou,“ uviedol tréner Vladimír Weiss na adresu svojho zverenca, ktorý oslávi v utorok 21. narodeniny.
„Už od začiatku zrazu som videl, že by som mohol hrať, pretože som trénoval so základnou zostavou. Konečné slovo však prišlo až po pár dňoch, keď mi tréner povedal, že nastúpim. Povedal mi, aby som sa ukázal a bol sebavedomý. Dúfam, že som bol,“ povedal Pavek. Pekaríka vníma s rešpektom: „Peter Pekarík je obrovské meno a navždy bude legenda. Učím sa od neho aj na tréningoch. Je to veľká osobnosť a zároveň skvelý človek — pokorný a milý. Keď som sa ho na niečo opýtal, vždy mi poradil a bol ku mne milý. Je pre mňa veľký vzor.“
Do budúcna chce spraviť maximum pre svoje miesto v národnom tíme, ale konkrétne na pozíciu pravého beka sa hráč AS Trenčín ešte nepozerá: „Vnímam, že šanca na tom poste je otvorená, ale beriem to postupne. Pozerám sa na to, čo je teraz, nechcem si robiť závery dopredu ani na seba vytvárať zbytočný tlak. Budem sa o tú pozíciu biť a veľmi ma bude tešiť, ak tam budem hrávať. Určite spravím maximum pre to, aby som hrával pravidelne.“
