< sekcia Šport
Slováci zdolali Mexiko 3:2 v úvode Turnaja Václava Ježka
V stredajšom zápase v Mníchovom Hradišti zdolali rovesníkov z Mexika 3:2.
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti úspešne vstúpili do Turnaja Václava Ježka hráčov do 18 rokov. V stredajšom zápase v Mníchovom Hradišti zdolali rovesníkov z Mexika 3:2.
Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov:
Mexiko - Slovensko 2:3
Turecko - Švajčiarsko 0:0
ďalší program SR "18":
piatok, 5. septembra: Česko - Slovensko (17.00, Roudnice)
nedeľa, 7. septembra: Švajčiarsko - Slovensko (11.00, Kosmonosy)
