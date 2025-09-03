Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci zdolali Mexiko 3:2 v úvode Turnaja Václava Ježka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V stredajšom zápase v Mníchovom Hradišti zdolali rovesníkov z Mexika 3:2.

Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti úspešne vstúpili do Turnaja Václava Ježka hráčov do 18 rokov. V stredajšom zápase v Mníchovom Hradišti zdolali rovesníkov z Mexika 3:2.



Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov:

Mexiko - Slovensko 2:3



Turecko - Švajčiarsko 0:0



ďalší program SR "18":

piatok, 5. septembra: Česko - Slovensko (17.00, Roudnice)

nedeľa, 7. septembra: Švajčiarsko - Slovensko (11.00, Kosmonosy)
.

