Slováci zdolali na olympijskej kvalifikácii Poľsko a vedú skupinu

kvalifikácia ZOH 2022 - D-skupina (Bratislava):



Slovensko - Poľsko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)



Góly: 9. Ružička (Čerešňák, Gernát), 25. Hudáček (Čerešňák, Gernát), 27. Roman (Slafkovský, Nemec), 33. Cehlárik (Hudáček, Jurčo), 49. Ružička (Pospíšil, Lantoši) - 31. Dziubinski (Lyszczarczyk, Chmielewski). Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), Tscherrig (Švaj.) - Kröyer (Dán.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3685 divákov.



Slovensko: Konrád - Jaroš, Marinčin, Gernát, Čerešňák, Kňažko, Grman, Nemec, Ďaloga - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Lantoši, Ružička, Pospíšil - Studenič, Hudáček, Daňo - Slafkovský, Gríger, Roman



Poľsko: Murray - Kolusz, Ciura, Wajda, Kostek, Górny, Bryk, Wanacki, Jaskiewicz - Pas, Dziubinski, Chmielewski - Zygmunt, Pasiut, Wronka - Urbanowicz, Komorski, Lyszczarczyk - Walega, Starzynski, Przygodzki

Na snímke vpravo Peter Cehlárik strieľa gól, vľavo Tomáš Jurčo (obaja Slovensko) a uprostred brankár John Murray (Poľsko) počas zápasu D-skupiny olympijskej kvalifikácie na ZOH v Pekingu Slovensko - Poľsko 27. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

hlasy po zápase /RTVS/:



Peter Čerešňák, obranca SR, v zápase 0+2: "Víťazstvo sa rodilo ťažko, v prvej tretine sme síce mali šance, ale nedarilo sa nám ich premieňať. Podarilo sa nám to až v druhej a tretej tretine. Máme tri body a to je hlavné. Pri góle na 2:0 som puk posunul Liborovi Hudáčkovi do stredného pásma, on si s tým už poradil. Proti Bielorusku to bude náročné. Určite si k tomu sadneme a naštudujeme si ich hru. Bude to boj o všetko, musíme sa na to stopercentne pripraviť. Zistili sme, že góly vieme dávať, tak dúfam, že to bude padať aj proti Bielorusku."



Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, že budú Poliaci dobre brániť stredné pásmo a pôjdeme do plných. Chceli sme dať rýchlejšie gól, no Poliaci hrali obetavo a dobre im zachytal brankár. V druhej tretine sme to zlomili, boli sme v nej agresívnejší a išli viac do bránky. Musíme ešte vylepšiť presilovky, viac strieľať, chalani si v nich príliš veľa prihrávajú. Proti Bielorusku to bude určite ťažký zápas, ak si však budeme hrať svoju hru, budeme úspešní."



Tabuľka kvalifikačnej D-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 7:2 6



-------------------------------------



2. Poľsko 2 1 0 0 1 2:5 3



3. Bielorusko 2 1 0 0 1 5:3 3



4. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:7 0

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave. V piatok zdolali Poľsko jednoznačne 5:1 a s plným počtom 6 bodov vedú D-skupinu. V záverečnom súboji narazia v nedeľu na Bielorusko (17.30 h), pričom na postup na ZOH 2022 im bude stačiť bod, teda doviesť duel do predĺženia.Slováci mali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu od úvodu jasnú prevahu a v 9. minúte sa ujali vedenia po premiérovom reprezentačnom zásahu Adama Ružičku. Odpor súpera definitívne zlomili v druhej tretine, v ktorej pridali ďalšie góly Libor Hudáček, Miloš Roman, ktorý nahradil v zostave zraneného Miloša Kelemena, a Peter Cehlárik. Za Poľsko sa presadil iba Krystian Dziubinski. V tretej časti zvýraznil dominanciu domáceho tímu svojím druhým gólom v zápase Ružička.Do Pekingu sa kvalifikuje iba víťaz bratislavského turnaja. Postupujúci tím sa v základnej C-skupine ZOH 2022 stretne so Švédskom, Fínskom a ďalším úspešným kvalifikantom.Slováci začali aktívne, od úvodu diktovali tempo hry a kombináciami zamestnávali súpera. Ten však pozorne bránil svoj predbránkový priestor a väčšina striel na Murrayho smerovala z diaľky. Domácim sa podarilo prekonať poľský val v 9. minúte, po strele Čerešňáka vrátil puk pred bránku Ružička a dezorientovaný Wanacki si ho korčuľou zrazil za čiaru - 1:0. Poliaci reklamovali ofsajd, no s "challenge" neuspeli a hlavný arbiter po konzultácii s videorozhodcom gól uznal. Slováci dovolili súperovi výraznejšie hroziť iba pri jeho presilovkách, v 14. min Konrád zasiahol ramenom pri bekhendovom zakončení Pasiuta. Domáci tím dominoval, Poliakov držal nad vodou iba skvelý Murray. V 15. min predviedol bleskurýchly zákrok pri strele Daňa po rýchlom prečíslení, v slovenskej presilovke zneškodnil šancu Hudáčka, pri strele Slafkovského ho zachránila žŕdka a v závere tretiny vychytal aj Hrivíka.Domáci v druhej tretine vygradovali svoj tlak a odmenou im boli ďalšie vsietené góly. V 25. min Čerešňák diagonálnym pasom vysunul na ľavej strane Hudáčka, ktorý si nakorčuľoval medzi kruhy a strelou k žrdi zvýšil na 2:0. Vzápätí Slafkovský od mantinelu našiel úplne voľného Romana, ktorý chladnokrvne bekhendom prekonal Murrayho. Poliaci odpovedali v polovici zápasu pri vylúčení Pospíšila, strelou na Konrádovu vyrážačku znížil Dziubinski. Ramsayho zverencov to nevykoľajilo a naďalej drvili súpera. Blízko k štvrtému gólu bol Daňo po bekhendovej strele. Poliaci hrozili iba sporadicky, v 32. min sa Zygmunt pretlačil cez Cehlárika, no Konráda neprekabátil. V 33. min sa Slováci prvýkrát na turnaji presadili v presilovke, po krížnej prihrávke Hudáčka namieril Cehlárik presne k vzdialenejšej žŕdke - 4:1. Poliaci už nedokázali tlmiť slovenský tlak a chvíľami ani nevedeli vyhodiť puk z obranného pásma, piaty gól mali na hokejkách Pospíšil a Lantoši.Slováci v tretej časti v pohode kontrolovali dianie na ľade. Zvýšiť náskok na rozdiel štyroch gólov mohol Studenič po drzom prieniku, podarilo sa to až Ružičkovi, ktorý sklepol puk do siete po Pospíšilovom nahodení. Gól musel ešte potvrdiť viderozhodca. V 50. min bol Ružička blízko k hetriku, proti bol brankár Murray. Ďalšie šance na zvýšenie náskoku mali Lantoši a Čerešňák, zrazená strela Gernáta skončila na žŕdke, no skóre sa už nezmenilo. Slováci dohrali duel v pohodovom tempe a po víťazstve 5:1 si pripísali do tabuľky ďalšie tri body.