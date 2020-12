Slováci zdolali na úvod turnaja Švajčiarsko

1. zápas A-skupiny:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 55. Faith (Nemec, Mrázik).

Rozhodovali: Lawrence, Sandlak - Chaput, Harris (všetci Kan.), vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše: Kňažko 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

Švajčiarsko: Fatton – Chanton, Baragano, Fiedler, Meier, Vouardoux, Pezzullo, Guggenheim, Delemont – Knak, Canonica, Bottini - Fust, Allenspach, Biasca - Marchand, Schläpfer, Hofer – Dähler, Derungs, Jobin

Slovensko: Latkóczy – Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith - Chromiak, Myklucha, Slafkovský – Mešár, Sojka, Kašlík – Kolenič, Eliaš, Jendek - Jedlička

Ďalší program SR 20 v A-skupine:



pondelok 28. decembra 00.00 SEČ: Slovensko – Kanada

utorok 29. decembra 3.30: Slovensko – Nemecko

streda 30. decembra o 20.00: Fínsko - Slovensko



Edmonton 26. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili úspešne do juniorských majstrovstiev sveta v Edmontone. V úvodnom zápase A-skupiny triumfovali nad Švajčiarskom 1:0. O víťazný gól sa postaral päť minút pred koncom duelu Roman Faith. Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho.Zverenci trénera Róberta Petrovického sa najbližšie stretnú v pondelok 28. decembra o 00.00 SEČ s domácou Kanadou.V úvode boli nebezpečnejší švajčiarski hokejisti a Latkóczyho preveril už po pár sekundách Marchand. V 5. minúte si vypracoval gólovú príležitosť Fust, ktorý využil zaváhanie obrany, nakorčuľoval si medzi kruhy, no jeho strela skončila len na žŕdke. Šance Slovákov prišli pri presilovke. Jej úvod im veľmi nevyšiel, no potom sa nasťahovali do útočného pásma a na bránku súpera vyslali niekoľko striel, s nebezpečnými pokusmi Chromiaka a Mrázika si poradil Fatton. V 13. minúte sa Slováci dostali do prečíslenia, no prihrávku na Koleniča zastavil hokejkou obranca a tak z nádejnej akcie nič nebolo. Petrovického zverenci následne nevyužili ani druhú početnú výhodu po faule Delemonta a v 18. minúte takmer pykali, keď sa Marchand a Derungs snažili dotlačiť puk do Latkóczyho siete.Slovenskí hokejisti odštartovali druhú časť dohrávanou presilovkou, ale bližšie ku gólu boli ich súperi. V 23. minúte sa natlačil pred bránku Knak a po zásahu Latkóczyho mal úvodný gól na hokejke Bottini, ale v poslednej chvíli mu znemožnil zakončenie jeden z obrancov. V ďalších minútach sa hral svižný hokej a puk lietal zo strany na stranu. V 26. minúte sa uvoľnil Chromiak, ale trafil len betón Fattona. V 34. minúte stratil Slováci puk vo vlastnom pásme, Bottini vypálil spomedzi kruhov, k dorážke sa dostal Knak, ale Latkóczy zasiahol. Na druhej strane sa dostali do prečíslenia Jellúš s Mrázikom, no druhý menovaný v tutovke Fattona neprekonal. Tri sekundy pred koncom tretiny sa dostal medzi kruhmi k puku opäť švajčiarsky kapitán Knak, Latkóczy však dobre vykorčuľoval a jeho pokus chytil.V treťom dejstve pokračovala vyrovnaná hra. V 44. minúte sa po pravej strane snažil natlačiť pred Latkóczyho Knak, ale Kňažko ho pred bránku nepustil. O tri minúty neskôr vypálil od modrej Marchand, Latkóczy si dal pozor. V 49. minúte fauloval Fiedler Chromiaka a Slováci i zahrali ďalšiu presilovku. Súpera zavreli v tretine, Chromiak so Slafkovským niekoľkokrát ohrozili bránku, ale Fatton si bez väčších problémov poradil. V 55. minúte však už švajčiarsky brankár kapituloval. Nemec vyviezol puk z pásma, vymenil si puk s Mrázikom, nahodil ho pred bránku, kde si ho našiel Faith a otvoril skóre - 1:0. Švajčiari dostali vzápätí šancu na vyrovnanie, keď Kňažko narazil súpera na mantinel a okrem menšieho si vyslúžil aj osobný trest. "Helvéti" jeho chybu takmer potrestali, keď sa dostal na ľavom kruhu k puku Baragano a pred sebou mal úplne odkrytú bránku, no Latkóczy sa bleskovo presunul a jeho strelu chytil lapačkou. O chvíľu mu po strele Canonicu pomohla žŕdka. Dramatický záver pokračoval, keď išiel Stacha dva a pol minúty pred koncom na trestnú. Švajčiari to skúsili aj bez brankára, no Slováci sa ubránili a pripísali si prvý triumf na turnaji.tréner SR:útočník a strelec víťazného gólu SR:brankár a najlepší hráč zápasu SR: