Slováci zdolali na záver aj Poliakov, ovládli turnaj v Trenčíne

6 Nations Floorball Challenge mužov v Trenčíne:

SLOVENSKO - Poľsko 10:6 (4:1, 3:3, 3:2)



Góly SR: 2. Kozák (Ujhelyi), 10. Kubovič (Kvasnica), 12. Gašparík, 13. Miške (Dudovič), 27. Kvasnica (Kubovič), 30. Dudovič (Řezanina), 39. Dudovič (Gál), 46. Kubovič (Kvasnica), 48. Kvasnica (Kubovič), 53. Dudovič (Kozák)

hlasy po zápase

/zdroj: szfb.sk/:



Michal Pažák, SR: "Myslím si, že turnaj je výborne zorganizovaný. Čo sa týka súperov, s Poliakmi sme už nejaké zápasy mali a vedeli sme, čo od nich očakávať. Možno sme chceli uhrať trochu lepšie výsledky, ale skúšali sme nové veci, na ktorých chceme stavať. To sa asi prejavilo aj na výsledku. Prioritou pre nás boli Nemci, ktorí nám ukázali, ako sme na tom kondične a ako vieme zahrať dva zápasy za sebou. Na ten druhý zápas s nimi sme sa viac sústredili, pred zápasom sme si povedali, čo chceme robiť a prejavilo sa to výsledkovo."



Martin Kubovič, SR: "Hrali sme presne to, čo sme si povedali, že proti týmto tímom hrať budeme. Vysoko sme napádali a chceli sme hrať na lopte, ale Poliaci aj tak podali celkom solídny výkon. Výsledok je 10:6, boli tam nejaké rezervy, ale myslím si, že to, čo chceme hrať, sa nám darí."

Trenčín 17. októbra (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom treťom súboji na medzinárodnom turnaji Six Nations Floorball Challenge v Trenčíne. V nedeľu zdolali Poliakov 10:6 a bez straty bodu sa stali víťazmi podujatia.Hetrikom sa v slovenskom drese blysol Michal Dudovič, ktorý pridal aj jednu asistenciu, Martin Kubovič a Tomáš Kvasnica mali zhodne bilanciu 2+2. Slováci vyhrali na podujatí všetky tri zápasy, okrem Poliakov zdolali aj dvakrát Nemcov (7:6, 7:1). Pre zverencov trénera Radomíra Mrázka bol turnaj prípravou na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční od 3. do 12. decembra v Helsinkách.