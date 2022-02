Slováci zdolali na ZOH Nemecko 4:0 a postúpili do štvrťfinále

ZOH 2022 v Pekingu - Hokej - kvalifikácia o postup do štvrťfinále:

Slovensko - Nemecko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 12. Hudáček (Pospíšil, Gernát), 28. Cehlárik (Gernát, Hrivík), 29. Krištof (Kňažko, Čerešňák), 58. Hrivík (Cehlárik, Takáč). Rozhodovali: Björk, Nord (obaja Švéd.) - Lazarev (Rus.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše 59. Wolf (Nem.) 5 min+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 926 divákov.



Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Zuzin, Krištof, Kelemen - Regenda, Roman, Slafkovský - Daňo

Nemecko: Niederberger - Brandt, M. Müller, Holzer, Wagner, Nowak, J. Müller, Bittner, Abeltshauser - Plachta, Kahun, Rieder - Pföderl, Loibl, Noebels - Tiffels, Hager, Ehliz - Kühnhackl, Krämmer, Wolf

Na snímke zľava slovenský útočník Samuel Takáč a nemecký hokejista Tobias Rieder v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava slovenský brankár Patrik Rybár, nemecký hokejista Patrick Hager a slovenský hokejista Martin Marinčin v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava slovenský brankár Patrik Rybár, spoluhráč Miloš Roman a nemecký hokejista David Wolf v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský útočník Peter Cehlárik a nemecký brankár Mathias Niederberger v kvalifikácii o štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:



Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Ja si myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon, Nemcov sme nepustili do šancí. Dobre sme hrali stredné pásmo, dobre sme napádali a korčuľovali. Pár prečíslení bolo, ale podržal nás výborný tímový výkon a výborný Rybár v bránke."



Libor Hudáček, útočník SR, strelec prvého gólu v zápase: "Dnes sme hrali tímovo, pomohli sme Paťovi a on pomohol nám. Hrali sme dobre u nás v pásme a dobre sme napádali. Pri mojom góle som to skúšal nahodiť, odrazilo sa to od Nemca a už som videl, že to ide do bránky. Myslel som si, že to ešte dotlačil do bránky Pospíšil, ale povedal mi, že to bol môj gól."



Peter Cehlárik, útočník SR, strelec druhého gólu v zápase: "Paťo chytal výborne. V druhej tretine sme dokázali nadviazať na vedenie, čo bolo rozhodujúce. Hrali sme dobre v obrannom pásme a aj v oslabení. Prvý gól nás naštartoval, vždy sa hrá lepšie, ak nemusíme doťahovať."



Peter Čerešňák, obranca SR: "Paťo chytal fantasticky. Mal aj kuš šťastia, ale to k tomu patrí. Mám radosť, že sme sa presadili až štyrikrát."



Samuel Kňažko, obranca SR: "Víťazstvo sa rodilo ťažšie. Prvá tretina bola vyrovnaná, v druhej sme boli lepší, poistili sme si náskok a viedli sme 3:0, v tretej tretine sme si to už postrážili. Navyše sme dali gól do prázdnej bránky, čo nás v závere upokojilo. Nebolo to ľahké, sme radi za toto víťazstvo. Paťo Rybár v bránke nás podržal. Nemeckí útočníci boli robustnejší a silní v rohoch, bolo to ťažšie ako v zápasoch s Fínskom či Švédskom, ale ubránili sme ich našou rýchlosťou a húževnatosťou."



Martin Gernát, obranca SR: "Od začiatku zápasu sme hrali výborne, snažili sme sa hrať rýchly hokej, dali sme prvý gól, čo bolo rozhodujúce. Potom sme pridali druhý a tretí, čím sme sa upokojili. Zápas bol náročný, vedeli sme, že kto prehrá, ide domov, psychika bola dôležitá, museli sme hrať zodpovedne v obrane. V tretej tretine sme trochu začali vymýšľať, ale už sme si to udržali. Paťo Rybár nás podržal. Američania sú jedným z najťažších súperov, v tabuľke po základnej časti skončili na prvom mieste, hrajú rýchly hokej, majú mnoho mladých hráčov. Bude to náročné."

Peking 15. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu. V utorkovom kvalifikačnom zápase zdolali Nemecko 4:0 a po dvanástich rokoch sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku na ZOH. V boji o semifinále narazia v stredu o 5.10 SEČ na USA.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali na National Indoor Stadium od úvodu hernú prevahu. Vedenia sa ujali v 12. minúte zásluhou Libora Hudáčka, v druhej tretine zvýšili Peter Cehlárik a Michal Krištof v priebehu 104 sekúnd na 3:0. Nemci už nedokázali odpovedať a Patrika Rybára v slovenskej bránke neprekonali ani raz. V samom závere Marek Hrivík spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky.Slováci dosiahli v Pekingu druhé víťazstvo, predtým v základnej C-skupine podľahli severským favoritom Fínom (2:6) i Švédom (1:4) a poradili si s Lotyšskom (5:2). Cez kvalifikačné kolo sa dostali prvýkrát od ZOH 2010 vo Vancouveri. V Soči 2014 v tejto fáze stroskotali na Česku (3:5), pred štyrmi rokmi v Pjongčangu sa lúčili po prehre s USA (1:5).Slováci v bránke opäť s Patrikom Rybárom začali aktívne, vysokým napádaním robili súperovi problémy a vďaka svojej pohyblivosti boli vpredu nebezpeční. V rozohrávkach sa však nevyhli chybám a chvíľami prepadali v obrane, takže šance sa rodili na oboch stranách. Do prvej sa predral Hager po zaváhaní Hudáčka na obrannej modrej čiare, Rybár mu ju zmaril včasným vypichnutím puku. V 5. min mal na opačnej strane tutovku na hokejke Zuzin, no sám pred Niederbergerom trafil iba betón nemeckého brankára. V 9. min Slováci prepadli vzadu, Krammer sa rútil sám na bránku, bekhendovú kľučku mu však Rybár vystihol. V 12. min sa Ramsayho tím na dlhší čas udržal v útočnom pásme, puk sa dostal k voľnému Hudáčkovi, ktorého strela zrazená J. Müllerom prepadla až za chrbát Niederbergera - 1:0. Súper kontroval šancou Krämmera, Rybár výborne zasiahol. Slováci v závere tretiny v prvej presilovke zavreli Nemcov pred ich bránku, Slafkovského strelu zneškodnil Niederberger.Nemci začali druhú tretinu zostra, po prihrávke Riedera na Kahuna musel zasiahnuť Rybár. V 26. min vyriešil aj príležitosť Ehliza. Na druhej strane bol strelecky aktívny autor gólu Hudáček. Slováci potom nevyužili ďalšiu početnú výhodu, ale pomohla im aspoň dostať sa opäť do tempa. V 28. min druhýkrát gólovo udreli, v hre 4 na 4 si Cehlárik vymenil puk s Gernátom a strelou z prvej pomedzi betóny Niederbergera zvýšil na 2:0. O necelé dve minúty upravil už na 3:0 Krištof, ktorý krátko po konci presilovky profitoval z prihrávky Kňažka a trafil bez prípravy presne k žŕdke. Slováci v týchto chvíľach ovládli ľad a Nemci nevedeli v obrane, kam skôr skočiť. V 35. min po Slafkovského prihrávke neupratal puk do odkrytej bránky Hrivík. Súper hrozil už len ojedinele, v 37. min sa dostal do rýchleho prečíslenia 2 na 1, Pföderl nechal vyniknúť Rybára.Slováci zostali aj za trojgólového vedenia aktívni a výborne vykrývali stred klziska. Nemci sa len s námahou dostávali pred Rybára, v 45. min sa načahoval k puku pred odkrytou bránkou Kahun, v poslednej chvíli ho odstavil Rosandič. Súper potom roztočil kolotoč vo svojej presilovke, Slováci sa ubránili aj vďaka pozornému Rybárovi. V 49. min sa ocitol v šanci Tiffels, jeho bekhend nemal gólové parametre. V 50. min unikol nemeckej obrane Krištof, tiesnený však nedokázal zakončiť. Následne Slováci ubránili aj oslabenie pri vylúčení Krištofa, dokonca sa v oslabení dostali do prečíslenia 2 na 1, Hrivík stroskotal na betóne Niederbergera. Šesť minút pred koncom vypichol pri forčekingu súperovi puk Regenda, išiel sám na nemeckého brankára, ktorý však jeho kľučku ustál. Následne Takáč nevyužil výbornú prihrávku Slafkovského. Nemci v závere odvolali brankára a skúsili to v šestici, ale zápas sa im už zdramatizovať nepodarilo. Slováci si už víťazstvo postrážili, v 58. min ho Hrivík spečatil gólom do prázdnej bránky. V samom závere Wolf ešte napadol na ľade Hudáčka a dostal 5 min+DKZ, takže Slováci dohrali zápas presilovkou.