Slováci zdolali Nemecko 2:1, na turnaji skončili na 2. mieste

Nemecký pohár 2023:



Nemecko - SLOVENSKO 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 56. Pföderl (Eder) - 2. Kašlík (Baláž), 43. Cingel (Čerešňák, Okuliar). Rozhodovali: Schukies, Iwert - Jürgens, Wölzmüller (všetci Nem.), vylúčení: 4:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4200 divákov.



Nemecko: Bugl - Zimmermann, Kälble, Fohrler, Ukbekile, Köhler, Möser - Kammerer, Samanski, Pföderl - Ehl, Pfaffengut, Eham - Eder, Wiederer, Üffing - Appendino, Brunnhuber, Schinko



SLOVENSKO: Hlavaj - Gajdoš, Čerešňák, Ivan, Bučko, Beňo, Golian, Korenčík, Hain - Minárik, Cingel, Faško-Rudáš - Okuliar, Roman, Hrehorčák - Kašlík, Baláž, Paulovič - Kusko, Šiška, Kukuča



Konečná tabuľka:



1. Nemecko 3 2 0 0 1 10:6 6

2. Slovensko 3 2 0 0 1 12:6 6

3. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6

4. Rakúsko 3 0 0 0 3 5:18 0

/o poradí na prvých troch priečkach rozhodla minitabuľka tímov so šiestimi bodmi/

hlasy po zápase:



Craig Ramsay: "Chalanov musím pochváliť. Hrali dobre, obetavo, nemám im čo vytknúť. Bol to náročný zápas a teší ma, že sme v ňom dokázali zvíťaziť."



Matej Kašlík, autor prvého gólu SR: "Bol to jeden z tých šťastnejších gólov, ale tréner nám povedal aby sme všetko dávali na bránku a tak som buchol do puku a spadlo to tam. Tímový výkon bol lepší ako proti Dánsku, Nemcov sme prekvapili. Ale škoda, že sme nevyhrali celý turnaj."



Lukáš Cingel, autor druhého gólu SR: "Mali sme dobrý začiatok a pohyb, z toho pramenili naše šance. Až na konci zápasu sme sa dozvedeli, že musíme vyhrať o dva góly, škoda, že to nevyšlo."



Peter Čerešňák, kapitán SR: "Podali sme lepší výkon ako včera, sme radi. Chceli sme vyhrať turnaj, ale reparát po zápase s Dánskom nám vyšiel a za to sme radi."



Oliver Okuliar, útočník SR: "Myslím si, že sme hrali dobre, každý tam nechal všetko. Vyhrali sme a to je veľmi dobre. Z toho, že sme nevyhrali turnaj, nemusíme robiť paniku. Škoda, že to nevyšlo proti Dánsku, ale každý ukázal, čo je v ňom. Môj faul v závere bol nešťastný."



Samuel Hlavaj, najlepší hráč zápasu za SR: "Čakali sme, že Nemcom dajú rozhodcovia viac presiloviek, ale nehnevám sa. Ukázali sme, že vieme hrať s každým. Mne sa takto chytá dobre, keď mám veľa práce. Kritická bola druhá tretina, Nemci mali viac tlaku."



Landshut 12. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na Nemeckom pohári 2023 nad domácim výberom 2:1. V 34. ročníku tradičného merania síl hokejistov štyroch krajín v Landshute predtým zdolali Rakúsko 7:1, prehrali s Dánskom 3:4 a obsadili konečné 2. miesto. Vlani skončili zverenci Craiga Ramsayho na poslednom 4. mieste, predtým sa z celkového víťazstva tešili v rokoch 1997, 2006, 2011 a 2016.V zápase proti domácemu výberu potrebovali Slováci na celkový triumf zvíťaziť o dva góly, tento cieľ začali napĺňať už po 66 sekundách. Po prihrávke Jozefa Baláža si pripísal prvý reprezentačný gól Matej Kašlík. Na ďalší gól čakalo 4200 divákov do tretej tretiny a opäť padol do bránky Nemecka. V presilovej hre sa presadil Lukáš Cingel. Štyri minúty pred koncom však skóroval v presilovke Leonard Pföderl a zabezpečil Nemcom turnajový triumf.Slováci mali výborný vstup do zápasu, keď už po 66 sekundách otvoril skóre Kašlík po prihrávke Baláža a pripísal si prvý gól v reprezentácii. Nemci potom pohrozili po strele Üffinga, na opačnej strane zakončil bekhendom do brankára Faško-Rudáš. Výborné príležitosti mali aj Hrehorčák a Kukuča, ale ani im sa nepodarilo skórovať. Úspešné zákroky si pripísal aj Hlavaj, najviac práce mal po skrumáži v 14. minúte.V druhej tretine prišli prvé veľké šance Nemcov po faule Minárika, ale Hlavaj sa blysol po strelách Samanského a Pföderla. Čerešňák potom výborne našiel vracajúceho hráča z trestnej lavice, ale Minárikovi v nájazde chýbala rýchlosť. Slovenský brankár vytiahol ďalší vynikajúci zákrok v polovici zápasu po strele Ukbekileho, ale odolávať potom musela aj obrana Nemcov. Dobrý ofenzívny hokej pokračoval počas celej druhej tretiny, ale gól do jej konca nepadol.V úvode tretieho dejstva napálil puk do žŕdky Paulovič počas presilovky, o pár sekúnd neskôr ju využil po prihrávke Čerešňáka útočník Cingel. Pod veľký tlak dostali Nemci Slovákov v 55. minúte počas presilovej hry, ale brankár Hlavaj predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov. Potom však prišla nešťastná chvíľa Okuliara, keď zasiahol súpera hokejkou a presilovku využil Pföderl. V závere mohli ešte Slováci streliť potrebný gól, ale Okuliarovu strelu vytesnil Bugl.