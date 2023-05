Slováci zdolali Nórov 4:1 a čakali na prehru Lotyšov

záverečný 7. zápas A-skupiny:



Slovensko - Nórsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)



Góly: 4. Hrivík (Pánik, Regenda), 8. Cehlárik (Rosandič, Kňažko), 16. Lantoši (Gajdoš), 59. Pánik - 24. Vikingstad (Berg-Paulsen, T. Olsen). Rozhodovali: Bloski (Kan.), Hunnius (Nem.) - Cattaneo (Švaj.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4170 divákov.



Slovensko: Škorvánek - Nemec, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Kňažko, Gajdoš, Jánošík - Pánik, Hrivík, Regenda - Kelemen, Hudáček, Cehlárik - Lantoši, Sukeľ, Kudrna - Lunter, Čacho, Tamáši



Nórsko: Haukeland - Hansen, Lilleberg, Engeland Andersen, Johannesen, Kaasastul, Krogdalh - T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Martinsen, Trettenes, Olimb - E. Salsten, Haga, Olden - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - Steen

Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva 4:1 po zápase základnej B - skupiny Slovensko - Nórsko na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 23. mája 2023 v lotyšskej Rige. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z gólu Róberta Lantošiho (druhý vľavo) na 3:0 v zápase základnej B - skupiny Slovensko - Nórsko na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 23. mája 2023 v lotyšskej Rige. Foto: TASR - Martin Baumann

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:





Stanislav Škorvánek, brankár SR: "Som rád, že sme to zvládli. Musíme teraz čakať, ale nemá význam rozmýšľať čo bude. Svoju úlohu sme splnili, skupinu máme za sebou. Ale samozrejme, že každý si chce zahrať vo štvrťfinále."



Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Sme samozrejme radi, že sme to zvládli. Vedeli sme, že to bude o nás. Ako sa nastavíme a ako za tým pôjdeme. Mali za sebou ťažký zápas s Kanadou a preto sme chceli ísť čo najskôr do vedenia. Stalo sa to a potom sme si to postrážili. Sú to ťažké zápasy, v ktorých by mali zobrať zodpovednosť na seba lídri. To sa aj stalo a skvele ich doplnili brankár a obrana. Teraz sa pôjdeme pozrieť na večerný zápas."



Peter Cehlárik, strelec druhého gólu: "Mali za sebou ťažký zápas a využili sme to. Pri mojom góle sme vyhrali buly, s čím máme trošku problém. Potom prišla prihrávka na modrú čiaru, strela a dorážka. Dnes mám z výkonu už lepší pocit, ale stále sú tam veci, na ktorých musíme pracovať."



Libor Hudáček, útočník SR: "Myslím si, že to bol najlepší výkon na turnaji. Škorvánek nás podržal, my sme dali tri rýchle góly a dúfam, že sme sa už naučili a poučili hrať zápasy do úspešného konca. Som hrdý na tím, ako sme to zvládli. Mne to nepadá, aj také turnaje sú, zažil som to a dúfam, že to príde v správnej chvíli. Myslím si, že všetci hrali dobre."



Mislav Rosandič, obranca SR: "Potrebovali sme všetky tri body a teraz to už nie je v našich rukách. Zvládli sme to, ale ešte to bude veľmi napínavé. Myslím si, že sme podali lepší výkon ako v predchádzajúcich dvoch dueloch. Zomkli sme sa, ale i tak sme sa v tretej tretine trochu začali báť o výsledok. Zápas Lotyšska budeme určite pozerať, možno aj tu na tribúne."

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 *



2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 *



3. Kanada 6 3 1 1 1 22:10 12 *



4. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 15:15 11



------------------------------------



5. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



6. Kazachstan 7 1 2 0 4 14:31 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 9:17 6



------------------------------------



8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0 **



* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS

Riga 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli svoju úlohu v siedmom zápase B-skupiny MS a nad Nórskom vyhrali za tri body 4:1. Dotiahli sa tak na Lotyšsko, no na prienik do štvrťfinále potrebovali, aby domáci výber nebodoval v záverečnom skupinovom stretnutí proti už istému víťazovi béčka Švajčiarsku (19.20 SELČ).Slováci sa dostali na štvrté miesto tabuľky pred Lotyšov vďaka vzájomnému duelu, ktorý vyhrali tesne 2:1. Oba tímy mali pred večerným duelom na konte 11 bodov. Tím Craiga Ramsayho v základnej skupine zdolal aj Slovinsko (1:0), prehral s Českom 2:3, Švajčiarskom 2:4 a po bode uhral s Kazachstanom (3:4 pp a sn) a Kanadou (1:2 pp a sn).Ramsayho zverenci rozhodli o svojom triumfe nad Nórmi v úvodnom dejstve, mali doň skvelý vstup a už vo ôsmej minúte viedli 2:0 vďaka gólom kapitána Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika. V závere tretiny predviedol svoju rýchlosť Róbert Lantoši a bolo 3:0. Nóri v prostrednej časti znížili, no Slovensko si potrebné tri body postrážilo a udržalo si nádej na štvrťfinále. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Richard Pánik.Slováci nastúpili do duelu s povinnosťou vyhrať, Nórom už v podstate o nič nešlo a navyše mali v nohách senzačné pondelkové víťazstvo nad Kanadou. Ramsayho tím odštartoval opatrne a i keď súpera do vážnejšej šance nepustil, takmer inkasoval. Lillebergovo nahodenie z ľavej strany totiž tečoval Cehlárik a potom sa odrazilo od Škorvánka do žŕdky. Boli to však Slováci, ktorí otvorili skóre. V 4. minúte prešiel po pravej strane do pásma Regenda, vyhral súboj pri mantineli, prihral Pánikovi a ten spoza bránky našiel kapitána Hrivíka - 1:0. Bola to prvá strela tímu na bránku. V 7. minúte prešiel obranca Engeland Andersen z vlastného pásma až pred Škorvánka, ktorému opäť pomohla žŕdka. Inak však Slováci súpera takmer do ničoho nepúšťali, mali lepší pohyb a boli silnejší v súbojoch. Navyše mali výbornú efektivitu, keď z ôsmich striel premenili až tri na góly. V 8. minúte sa po Rosandičovej strele presadil z dorážky Cehlárik a v 16. minúte predviedol svoju rýchlosť Lantoši, ktorý prešiel po pravej strane a vyšla mu kľučka na bekhend - 3:0. Ešte predtým mali prečíslenie Hudáček s Cehlárikom a prvý menovaný mohol skórovať aj v závere tretiny pri presilovke, no nevyšlo mu zakončenie.Druhé dejstvo odštartovalo vlažne, v nízkom tempe a Slovensko dalo súperovi príliš veľa priestoru. Trest prišiel v 24. minúte, keď za bránkou nepokryli T. Olsena ani Berga-Paulsena, ten prihral Vikingstadovi medzi štyroch súperov, ktorí jeho pohyb vôbec nezachytili - 1:3. Toto varovanie nestačilo, v 25. minúte fauloval Ivan a T. Olsen takmer vyrovnal. Skóre sa nezmenilo ani na druhej strane, keď v závere oslabenia ušiel Pánik, ale nevyšiel mu blafák medzi nohy. V úvodných minútach druhej časti sa zranil Grman a Slovensko tak hralo na siedmich bekov. Nóri mali za prvých šesť minút druhého dejstva viac striel ako za celé prvé (7:6) a Škorvánek mal plné ruky práce. Severania hrali oproti prvej časti podstatne lepšie. Slovenský brankár si poradil so strelami Vikingstad a Olimba, na druhej strane Haukeland pokryl brejk Cehlárika s Hudáčkom. Slováci však od polovice tretiny opäť kontrolovali priebeh a po aktivite štvrtej lajny si zahrali ďalšiu presilovku, ani tú však nevyužili.V tretej časti sa hralo dlho bez prerušenia i väčších šancí. V 45. minúte spravil Hrivík kľučku navyše, o niečo neskôr Lantošiho strela minula. Na druhej strane Hansen od mantinelu vyskúšal Škorvánka, slovenský brankár s jeho pokusom nemal problémy. Nóri sa pred neho dostávali len sporadicky a tak Ramsayho zverenci postupne ukrajovali minúty. V 49. mohli pridať štvrtý gól, no Sukeľ s Lantošim nepremenili prečíslenie, keď druhý menovaný nedokázal zodvihnúť puk nad betón. Šance pridať poistku mali aj Pánik s Nemcom, ale v dobrých pozíciách namierili len do brankára. Nóri to na záverečných 3:24 minúty skúsili bez brankára, risk im nevyšiel a skóre uzavrel do prázdnej bránky Pánik - 4:1.