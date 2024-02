Slovenskí stolní tenisti zdolali Portoriko 3:2

MS družstiev v Pusane



muži - 6. skupina:



SLOVENSKO - Portoriko 3:2



Ľubomír PIŠTEJ - Brian Afanador 2:3 (-7, 11, -7, 4, -7)



WANG Jang - Daniel Gonzalez 3:0 (6, 7, 8)



Samuel ARPÁŠ - Angel Naranjo 1:3 (-11, 10, -4, -6)



WANG Jang - Brian Afanador 3:0 (8, 7, 8)



Ľubomír PIŠTEJ - Daniel Gonzalez 3:0 (4, 8, 9)







Pusan 20. februára (TASR) - Slovenskí stolní tenisti sa s majstrovstvami sveta družstiev v juhokórejskom Pusane rozlúčili víťazstvom. Vo svojom záverečnom zápase v 6. skupine zdolali v utorok Portoriko 3:2 a obsadili v tabuľke štvrté miesto. Šancu na postup stratili už pred stretnutím, do vyraďovacej fázy sa prebojovali prvé tri tímy z päťčlennej skupiny.Slováci sa vo svojom štvrtom vystúpení na MS dočkali prvého víťazstva. V priamom súboji o štvrtú priečku vyhrali nad Portorikom, keď rozhodujúci piaty bod získal Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Daniela Gonzaleza 3:0. Pred ním vyhral obe svoje stretnutia Wang Jang. Slovenskí reprezentanti predtým v skupine utrpeli tri prehry - so Švédskom (0:3), Hongkongom (0:3) a Srbskom (1:3).Šampionát je zároveň olympijskou kvalifikáciou, miestenky do Paríža si vybojuje najlepších osem tímov v mužskej i ženskej kategórii.