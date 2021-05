Slováci zdolali Rakúsko 3:1, Ramsay: Mali sme dať viac gólov

Slovensko - Rakúsko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 27. Hrivík (Regenda, Nemec), 52. Holešinský (z trestného strieľania), 53. Roman - 41. Schneider (Richter). Rozhodovali: Stano, Korba - Synek, Durmis, vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovensko: Konrád – Nemec, Ďaloga, Kňažko, Koch, Grman, Jánošík, Gachulinec, Bučko – Cehlárik, Hrivík, Slafkovský – Faško-Rudáš, Krištof, Holešinský – Regenda, Roman, Hrehorčák – Sukeľ, Kollár, Fominych



Rakúsko: Kickert – Maier, Hackl, Zündel, Wolf, Kirchschläger, Brunner, Schnetzer, Kragl – Schneider, Richter, Spannring – Huber, Baumgartner, Harnisch – Thaler, Nissner, Schwinger – Ulmer, Maxa, Antonitsch

Na archívnej snímke zľava Dominic Hackl (Rakúsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas piateho prípravného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta 2021 v lotyšskej Rige Slovensko - Rakúsko 1. mája 2021 v Piešťanoch. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Piešťany 2. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotnom prípravnom zápase pred MS v Rige nad Rakúskom 3:1. V Piešťanoch sa gólovo presadili Marek Hrivík, Adrián Holešinský a Miloš Roman.Odveta je na programe v nedeľu 2. mája o 20.15 h. Slováci sa pred MS stretnú ešte v Prahe v dvojzápase proti domácemu Česku, tieto zápasy sú na programe 6. a 7. mája.Rakúšania mali už v úvode dobrú šancu po prečíslení, ale Konrád dobre zasiahol. Hra sa potom prelievala z jednej strany na druhú ale ďalšia gólová šanca prišla až v 9. minúte. Mal ju Krištof, ktorého našiel prihrávkou Faško-Rudáš, ale slovenský útočník trafil len lapačku Kickerta. Slováci potom hrali presilovku, ale po jej skončení zabudli na vylúčeného Zündela, rakúsky hráč však v samostatnom nájazde trafil len Konráda. V zostávajúcom čase prvej tretiny zvýšili slovenskí reprezentanti úsilie, ale v ďalšej šanci sa nepresadili Slavkovský a ani Holešinský.Od úvodu druhej tretiny sa hra pritvrdila, najmä Rakúšania boli v osobných súbojoch ostrejší, herne však mali navrch Ramsayho zverenci. Výbornú šancu mal najskôr Hrivík, ale zoči voči brankárovi nenamieril presne. Na opačnej strane sa však dostal do samostatného úniku Harnisch, ale ani jeho zakončenie neskončilo gólom. Po tomto momente sa vylučovalo na rakúskej strane a Slováci využili početnú výhodu už po desiatich sekundách. Po skrumáži pred bránkou sa najlepšie zorientoval Hrivík a dorazil puk do siete - 1:0. Po góle sa útočný výlet vybral obranca Nemec, dostal sa do výbornej pozície, ale nedokázal presne zakončiť. Skóre druhej tretiny mohol upraviť Baumgartner, ale ani na dvakrát neprekonal Konráda.Rakúšania však vyrovnali na začiatku tretej tretiny, keď po pravej strane unikol Schneider a poslal puk do siete. Aj napriek inkasovanému gólu Slováci nepoľavili, no dvoma faulami dali možnosť súperovi hrať presilovku a Rakúšania mohli otočiť skóre. Pri vylúčení Sukeľa v 51. minúte však unikol v oslabení Holešinský, Rakúšania ho zastavili faulom a slovenský útočník mal možnosť trestného strieľania. Zakončil ho skvelým blafákom a strelil svoj prvý reprezentačný gól. O 72 sekúnd neskôr ho napodobnil Roman, ktorý tiež svojim prvým gólom v národnom tíme uzavrel skóre zápasu.V dodatkových samostatných nájazdoch uspeli na strane Slovenska Cehlárik a Fominych, Konrád vykryl všetky pokusy Rakúšanov.