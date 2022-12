Hádzanári zdolali Rumunov 31:30 a zahrajú si finále Karpatského pohára

Karpatský pohár:



Rumunsko - SLOVENSKO 30:31 (18:17)



Zostava a góly SR: M. Konečný, Ľuba - Moravčík 4, Páleš, Fenár, Péchy 3, Dévai 2, J. Briatka 1, D. Polák 1, Prokop 4, T. Smetánka 2, J. Mikita, Potisk 8/1, Hniďák 3, Hlinka 1, Hajko 2, Sloboda, Korbel, pok. hody: 6/3 - 1/1, vylúčení: 4 - 8, ČK: 57. Militaru za faul - 58. J. Mikita za 3 vylúčenia, rozhodovali: Cazan a Suliman (obaja Rum.)







ďalší zápas:



Egypt - Alžírsko 38:27 (15:14)

ďalší program Karpatského pohára



štvrtok 29. decembra



16.00 h o 3. miesto: Alžírsko - Rumunsko



18.15 h finále: Egypt - SLOVENSKO

Oradea 28. decembra (TASR) - Slovenskí hádzanári postúpili do finále Karpatského pohára v rumunskej Oradei. Zverenci trénera Fernanda Guricha v stredajšom semifinále zdolali domácich Rumunov 31:30 (17:18) a o trofej budú bojovať vo štvrtok od 18.15 h SEČ proti Egypťanom, ktorí si poradili s Alžírčanmi hladko 38:27 (15:14).Slováci rozhodli o svojom triumfe v úplnom závere, keď najskôr 14 sekúnd pred koncom skóroval Martin Potisk a vzápätí ´zachránil´ tesné víťazstvo brankár Michal Martin Konečný. Pre španielskeho hlavného kouča tímu SR Fernanda Guricha to bol prvý triumf od nástupu do funkcie."Musím chalanov pochváliť. Hoci v našej hre boli aj nedostatky, odviedli skvelú prácu. Ešte potrebujú čas, aby si zvykli na tento spôsob hry v obrane. V útoku sme boli od začiatku efektívni. V druhom polčase sme eliminovali ľahké chyby a výborne zachytal Mišo Konečný v bránke. Bojovali sme od úvodu až do konca a mali sme aj šťastie, ktorému sme išli naproti. Gratulujem aj Rumunom, ktorí mali v zápase tiež dobré fázy.""Do zápasu sme nevstúpili najlepšie, ale držali sme sa toho, čo sme si povedali pred zápasom, že chceme bojovať. Zachovali sme si chladnú hlavu a vývoj skóre sme otočili. Ďalej sa hralo gól na gól. V polčase sme zaostávali o jeden presný zásah. V šatni sme si povedali, že chceme pokračovať v našom výkone a musíme si dávať viac pozor na priestory medzi jedna - dva. Zároveň sme sa chceli vyvarovať zbytočným chybám v presilovkách, v ktorých sme stratili pár lôpt. Myslím si, že sa nám to podarilo. Túžili sme získať rešpekt súpera bez ohľadu na výsledok, čo nám dnes aj vyšlo."