Slováci zdolali Rumunsko a postúpili do hlavnej kvalifikácie

3. fáza predkvalifikácie EuroBasket 2025:



SLOVENSKO – Rumunsko 83:58 (38:31)



zostava a body SR: Krajčovič 19, Brodziansky 18 (10 doskokov), Malovec 11, Pavelka a Volárik po 2 (Mokráň 22, Majerčák 5, Doležaj 4, Hlivák, Szabó a Bolek po 0). Najviac bodov: Olah 11, Richard 10, Popa 8, TH: 14/21 – 17/22. Trojky: 11/26 – 3/24. Fauly: 23 – 23. Štvrtiny: 19:13, 19:18, 23:16, 22:11. Rozhodovali: Calatrava (ESP), Mitrovski (MKD), Sahin (TUR).

Program Slovenska v I-skupine predkvalifikácie ME 2025:



5. augusta o 20.30 h: Albánsko – Slovensko





Tabuľka I-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 237:186 6



2. Rumunsko 4 2 2 282:297 6



3. Albánsko 3 0 3 209:245 3

Levice 2. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti postúpili do hlavnej kvalifikácie ME 2025. V rozhodujúcom treťom dueli v I-skupine 3. fázy predkvalifikácie zvíťazili v Leviciach nad Rumunskom 83:58. Na konto si pripísali tretí triumf a bez ohľadu na výsledok záverečného zápasu v Albánsku si zabezpečili prvenstvo v skupine.Zápas sa pre Slovákov vôbec nezačal ideálne, prehrávali 0:6, no v 5. minúte už vyhrávali o bod. Po trojke Krajčoviča si po prvej štvrtine vypracovali päťbodový náskok. Druhé dejstvo odštartovali trojkami Majerčáka s Mokráňom a koncom 13. minúty viedli už o 10 bodov. V tretej štvrtine sa chytil Krajčovič a domáci odskočili Rumunom na rozdiel 15 bodov. V záverečnej štvrtine aj vďaka strelecky disponovanému Mokráňovi slovenský tím držal hostí na dištanc a napokon zvíťazil presvedčivo o 25 bodov.