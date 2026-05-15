Slováci zdolali San Maríno 4:2 na úvod prvej fázy v Lige B

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Slovenskú devätnástku čakajú počas nasledujúcich dní v San Maríne ďalšie kvalifikačné stretnutia.

Dogana 15. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali San Maríno 4:2 vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V piatkovom stretnutí 3. skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blysol Adam Rajnoha.

Slovenskú devätnástku čakajú počas nasledujúcich dní v San Maríne ďalšie kvalifikačné stretnutia. V Acquavive bude hrať v pondelok proti Lotyšom a v stredu proti Bielorusom.



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027

Liga B - 3. skupina:

SLOVENSKO - San Maríno 4:2 (1:1)

Góly: 11., 55. a 90.+3 Rajnoha, 64. Baláž - 42. Arlotti, 88. Raschi



Lotyšsko - Bielorusko 0:3 kontumačne



tabuľka:

1. Bielorusko 1 1 0 0 3:0 3

2. SLOVENSKO 1 1 0 0 4:2 3

3. San Maríno 1 0 0 1 2:4 0

4. Lotyšsko 1 0 0 1 0:3 0


