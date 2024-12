Slováci zdolali Švajčiarov 2:1 v druhom zápase v B-skupine

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Gól: 34. Schneller (Reber) - 19. Jenčko (Radivojevič, Dvorský), 57. Chovan. Rozhodcovia: Brander, Vikman - Niittylä (všetci Fín.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3672 divákov.



Švajčiarsko: Kirsch - Bünzli, Muggli, Johnson, Rhyn, Schneller, Sansonnens, Balestra - Kaderli, Graf, R. Meier - S. Meier, E. Meier, Braillard - Neuenschwander, Dorthe, Reber - Steiner, Gruber, Antenen



Slovensko: Urban - Štrbák, Barcík, Radivojevič, Baran, Valent, Chromiak, Kráľovič - Pekarčík, Dvorský, Jenčko - Císar, Pobežal, Klečka - Dej, Kukumberg, Vojtech - Tomík, Šatan, Cedzo - Chovan







Lepší štart do zápasu mali Švajčiari, ktorí sa aj vďaka viacerým chybám slovenského tímu dostali do šancí. Brankár Urban viackrát podržal svoje mužstvo a Slováci postupne vyrovnali hru. Blízko ku gólu boli v 11. minúte, keď Kukumberg tečoval strelu, no brankára Kirscha neprekonal. Slováci zvládli od 16. minúte oslabenie a krátko po ňom sa schyľovalo k ich presilovke, no tá sa napokon nekonala. Postaral sa o to Jenčko, ktorý počas signalizovaného trestu tečoval strelu Radivojeviča - 0:1.



Aj úvod druhej tretiny patril Švajčiarom, ktorí boli v ofenzíve nebezpečnejší, no skórovať nedokázali ani počas presilovky od 29. minúty. Krátko po nej sa do prvej početnej výhody dostal slovenský tím, no nielenže ju nevyužil, ale v jej závere sa nevyhol chybe. Schneller dostal po návrate z trestnej lavice puk do úniku, Radivojevič ho nestihol zastaviť a Urban inkasoval po blafáku do bekhendu. V závere druhej časti mal sľubnú šancu Klečka, ale jeho strelu bez prípravy zmaril Kirsch.



V herne vyrovnanej tretej tretine Slováci nevyužili presilovku od 51. minúty a gól nepriniesol ani prienik Pobežala v 55. minúte. O rozhodnutie sa postaral Chovan, ktorý v zostave figuroval ako 13. útočník. V 57. minúte sa po chybe súpera v rozohrávke dostal k puku a spomedzi kruhov namieril presne - 1:2.

Ottawa 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Švajčiarskom 2:1 vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine na MS hráčov do 20 rokov. Víťazný gól strelil v 57. minúte útočník Ján Chovan. Pre Slovákov to boli prvé tri body na turnaji. Ďalší zápas odohrajú v nedeľu 29. decembra od 23.00 SEČ proti Česku.