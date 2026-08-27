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Slováci zdolali Švajčiarov 4:2 na turnaji hráčov do 20 rokov v Espoo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nadviazali tým na víťazstvo nad Fínskom 4:3 pp v úvodnom vystúpení na turnaji.

Autor TASR
Espoo 27. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad Švajčiarskom 4:2 na turnaji piatich krajín v Espoo. Nadviazali tým na víťazstvo nad Fínskom 4:3 pp v úvodnom vystúpení na turnaji.



Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov, Espoo

Švajčiarsko – Slovensko 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly: 24. Andrey (Aebli), 50. Fuhrer (Von Rohr, Bissig) – 18. Kazda (Kalman, Chrenko), 27. Svrček (Tomík, Bernat), 34. Bernat (Nemec), 46. Marek (Straka, Kovalčík). Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.

Slovensko „20“: Brezáni – Kalman, Goljer, Kovalčík, Floriš, Lisý, Vajko – Nemec, Chrenko, Murín – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay.
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