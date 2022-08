Slováci zdolali Švajčiarov na Hlinka Gretzky Cupe, hrajú o 5. miesto

Hlinka Gretzky Cup 2022 hráčov do 18 rokov:



SLOVENSKO – Švajčiarsko 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 12. Jenčko (Eperješi, Molnár), 35. Cedzo (J. Chromiak, Molnár), 62. Cedzo (Dej) – 16. Zürcher, 34. R. Meier (Braillard, S. Meier). Vylúčení na 2 min: 6:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Zostava SR 18: S. Urban – J. Chromiak, Baran, Eperješi, Pišoja, S. Barcík, Beluško, Ďurina – Cedzo, Pobežal, Císar – Molnár, Jenčko, Kukumberg – Pekarčík, Dej, Kurila – Rohaľ, Párička, Maruna – Stahoň

ďalší výsledok:



Kanada - Švédsko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 4. Ritchie (Cataford, MacKinnon), 31. Benson (Gauthier, Yager), 38. Yager (Ritchie, Cristall)

tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 3 3 0 0 0 26:1 9*



2. Švédsko 3 2 0 0 1 13:7 6*



3. SLOVENSKO 3 0 1 0 2 5:15 2**



4. Švajčiarsko 3 0 0 1 2 5:26 1***

Red Deer 4. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa v treťom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2022 v kanadskom Red Deere dočkali víťazstva. Zverenci Tibora Tartaľa zdolali v záverečnom súboji A-skupiny Švajčiarov 3:2 po predĺžení a v piatok o 21.30 h SELČ si zahrajú o konečné 5. miesto proti USA.Slovenskí hokejisti mohli otvoriť skóre stretnutia v 5. minúte. V oslabení unikli František Dej s Kamilom Rohaľom a druhý menovaný v stopercentnej šanci trafil iba švajčiarskeho brankára Ewana Hueta. O pár sekúnd neskôr sa zopakovala podobná situácia. Andrej Párička v brejku síce neprihral ideálne Ondrejovi Marunovi, ale potom sa ešte dostal k puku a poslal ho do žŕdky. Stupňujúca sa aktivita Slovákov priniesla úvodný gól v 12. minúte. Strelu Lea Eperješiho tečoval nechytateľne do siete Daniel Alexander Jenčko. V 16. minúte nasledovalo švajčiarske vyrovnanie. Nepresnosť v súperovej rozohrávke využil Kevin Zürcher, ktorého strela švihom zapadla za chrbát Samuela Urbana. V závere prvej tretiny slovenský brankár čelil trestnému strieľaniu Lea Braillarda, ale predviedol úspešný zákrok.V druhom dejstve padali góly iba v presilovkách. Prvé tri vylúčenia nepriniesli zmenu skóre, ale po prísne posúdenom útočnom faule Adama Cedza sa presadili Švajčiari. Rafael Meier si v 34. minúte našiel odrazený puk pred odkrytou bránkou a zblízka nedal šancu Urbanovi. Už o minútu neskôr však odpovedal práve Cedzo. Slovenský útočník v početnej výhode výborne spracoval strieľanú prihrávku Jakuba Chromiaka od modrej čiary, obtočil sa v predbránkovom priestore a zasunul puk do siete.V úvode tretej tretiny mohli slovenskí hráči pykať za nepresnú rozohrávku vo vlastnom obrannom pásme. Puk pristál na hokejke voľného Janisa Embachera, ktorého však vo veľkej príležitosti vychytal pozorný Urban. V 50. minúte, krátko po ubránenom oslabení, vyrazil do samostatného úniku Maruna, ale chýbala mu rýchlosť a jeho strela skončila na Huetovi. Záverečné minúty riadneho hracieho času priniesli obojstrannú snahu o rozhodnutie duelu, rozuzlenie však nastalo až v predĺžení. Dej predviedol vydarenú individuálnu akciu, prihral nekrytému Cedzovi a ten pohotovou strelou rozvlnil sieť. Informácie o priebehu stretnutia pochádzajú zo stránky hockeyslovakia.sk.Víťazom A-skupiny sa stala Kanada po triumfe 3:0 nad Švédskom. Oba tímy mali už pred vzájomným stretnutím istotu postupu do semifinále.* postup do semifinále** o 5. miesto*** o 7. miesto