Slováci zdolali na MS Talianov 3:1 a udržali si šancu na postup

Na snímke vľavo Pavol Regenda (Slovensko) a vpravo Alex Trivellato (Taliansko) počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

MS A-skupina (Helsinki):

Taliansko - Slovensko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 45. Trivellato (S. Kostner) - 11. Krištof (Tatar, Slafkovský), 20. Sýkora (Slafkovský, Tatar), 50. Tamáši (Ivan, Lantoši). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Rohatsch (Nem.) - Constantineau (Fr.), Zunde (Lot.), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3442 divákov.



Taliansko: Bernard - di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger - Petan, S. Kostner, Sanna - Frigo, Mantenuto, McNally - Frank, D. Kostner, Hannoun - Insam, Traversa, Deluca - Mantinger

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandič - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter

Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Enrico Miglioranzi (Taliansko) počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a brankár Andreas Bernard (Taliansko) počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo brankár Adam Húska, vpravo Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a uprostred Simon Kostner (Taliansko) počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský hokejista Adam Sýkora oslavuje svoj premiérový gól, v pozadí spoluhráč, brankár Adam Húska počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 25:10 15*

2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12*

3. Nemecko 5 4 0 0 1 18:12 12*

4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9

----------------------------------

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 16:18 9

6. Francúzsko 5 1 1 0 3 8:12 5

7. Taliansko 6 0 0 1 5 10:27 1

----------------------------------

8. Kazachstan 5 0 0 0 5 10:24 0



* - istý postup do štvrťfinále

Helsinki 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotňajšom zápase základnej A-skupiny MS vo Fínsku nad Talianskom x:x a postup do štvrťfinále majú vo svojich rukách. Rozhodne sa o ňom v záverečnom stretnutí, v ktorom sa zverenci trénera Craiga Ramsayho stretnú po dvoch dvoch voľna v utorok o 15.20 h s Dánskom. Oba tímy majú na konte po deväť bodov, no severania majú k dobru pondelkový (19.20 s) duel s obhajcami trofeje z Kanady.Slováci boli proti Taliansku v úvode aktívnejší a v prvej tretine svoju prevahu vyjadrili dvoma gólmi z hokejok Michala Krištofa a mladíka Adama Sýkoru. Ten sa stal vo veku 17 rokov a 254 dní najmladším strelcom Slovenska na MS. Celkovo je najmladší strelec národného tímu Juraj Slafkovský, ktorý mu prihral a po góle priniesol aj na striedačku puk. Vlani vo veku 17 rokov a 22 dní rozhodol o výhre v príprave nad Lotyšskom 1:0 pp. V druhej tretine gól nepadol. V tretej využili Taliani presilovku a duel zdramatizovali, no Alex Tamáši odpovedal taktiež v početnej výhode a upravil na 3:1.Taliani sú s jedným bodom na predposlednom mieste tabuľky a v záverečnom zápase v pondelok o 15.20 h s Kazachstanom sa rozhodne o zostupujúcom z A-skupiny.V úvode sa hral vlažný hokej. Slováci sa snažili tvoriť, ale príliš im to nešlo a šance nemali. Na druhej strane nemal prácu ani Húska. Prvá väčšia možnosť sa zrodila v 8. minúte, keď Fehérváry potiahol puk po ľavej strane až za bránku, odkiaľ prihral Sýkorovi, ale ten nepretlačil puk za Bernardov chrbát. Vzápätí preveril brankára aj Ivan. Aktivita Slovenska sa zvýšila a v 11. minúte priniesla prvý gól. Bernard vyrazil Slafkovského strelu betónom, Tatar sa k dorážke nedostal, Krištof už áno a pripísal si prvý gól na šampionáte. V 16. minúte Roman vysunul Takáča do nájazdu, ale jeho blafák medzi betóny neprešiel. Druhá lajna hýrila aktivitou a v 19. minúte mal ďalšiu šancu Takáč, no opäť prehral súboj s Bernardom a jeho následná dorážka mierila nad. Slováci sa predsa dočkali druhého gólu ešte pred prestávkou. Slafkovský potiahol puk do pásma, prihral vľavo rozbehnutému Sýkorovi a sedemnásťročný mladík trafil do vinkla. Stal sa tak najmladším reprezentačným strelcom na MS v histórii.Tretí gól mal na hokejke Fehérváry, ktorý však v úvode druhého dejstva nedorazil puk do odkrytej bránky. Vzápätí prišiel zbytočný faul Lantošiho a Taliani takmer znížili. Mantenuto trafil žŕdku a Húska potom nepustil jeho spoluhráčov k dorážkam. Ramsayho zverenci mali v ďalších minútach viac z hry a na Bernarda mierila jedna strela za druhou. Veľkú šancu mal po dobrej práci pri mantineli a krížnej prihrávke Sýkoru Kollár, ale nepodarilo sa mu vystreliť z prvej a taliansky brankár sa stihol presunúť. v 30. minúte išiel na trestnú Gliram, ale Slovákom prvá presilovka v zápase vôbec nevyšla a Bernarda neohrozili. Duel sa nehral v príliš vysokom tempe, Slováci sa snažili tvoriť, ale Taliani ich do vyložených šancí nepúšťali a sami sa dostávali do útočného pásma len sporadicky. V 36. minúte prišla ďalšia presilovka Ramsayho družiny. Zvládli ju už lepšie a tretí gól mohol pridať po peknej akcii Liška, no Bernard si poradil. Neujal sa ani pokus Regendu a tak v druhej tretine gól nepadol.Slovákom nevyšla ani tretia presilovka v zápase, ktorá sa skončila už po 33 sekundách, keď zahákoval Slafkovský. Naopak, Taliani dokázali v dohrávanej početnej výhode znížiť zásluhou Trivellata - 1:2. Ramsayho zverenci sa však rýchlo vrátili do dvojgólového vedenia. V 50. minúte im už konečne vyšla početná výhoda a Tamáši z dorážky upravil na 3:1. Krátko predtým sa strhla šarvátka, Regenda zložil na ľad Petana a obaja išli na trestnú lavicu. Slováci potom zvládli oslabenie a v ďalších minútach Talianov k ničomu nepúšťali. Štvrtý gól mohol pridať v 55. minúte Takáč, ale opäť nevyspel na Bernarda. Ten išiel na striedačku už 2:28 min pred koncom a Taliani hrali so šiestimi hráčmi. Slováci si však záver bez problémov postrážili a pripísali si veľmi dôležité tri body., kapitán SR: ".", strelec tretieho gólu SR: ".", strelec druhého gólu SR: "."