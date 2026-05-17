Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov
Autor TASR,aktualizované
Fribourg 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku. Po víťazstve 2:1 nad Nórskom zdolali v nedeľňajšom dueli B-skupiny vo Fribourgu aj Talianov 4:1.
Slováci išli do vedenia v 14. minúte po góle kapitána Mareka Hrivíka, ktorého našiel perfektne obranca Mislav Rosandič. Po prestávke dal svoj prvý reprezentačný gól obranca Jozef Viliam Kmec, a v tretej tretine sa presadil Kristián Pospíšil. Taliani potom skorigovali po zásahu Gabriela Nitza, ale posledné slovo mal v presilovke Oliver Okuliar.
Slovákov čaká ďalší zápas po dni voľna v utorok 19. mája o 20.20 so Slovinskom, Taliani nastúpia v rovnaký deň o 16.20 proti Nórsku.
Slováci začali dobre a v prvom striedaní ohrozili brankára súpera Faško-Rudáš a K. Pospíšil. Na opačnej strane pohrozil Segafredo, Gajan si po jeho akcii pripísal prvý úspešný zákrok na šampionáte. Onedlho musel vykryť aj nepríjemnú strelu Mantingera. Krátko na to mohol potrestať zmätok v talianskej obrane Liška, ale Smith jeho strelu vytesnil. V polovici prvej tretiny už Slováci prebrali taktovku, zatlačili súpera do defenzívy a vybojovali si aj prvú presilovku. Niekoľkokrát počas nej strieľal Chromiak, ale nepresne. Potom však Rosandič dostal prihrávku na modrú čiaru, naznačil strelu, ale puk posunul na Hrivíka a kapitánovi Slovákov stačilo len nastaviť hokejku - 0:1. Gajan potom opäť musel zasahovať, ale záver tretiny patril Slovákom.
V tej druhej hrali Taliani v úvode v početnej výhode, ale Sýkora mohol v nájazde skórovať. Mieril však len do brankára. V dobrej pozícii bol potom aj Rosandič, aj jeho vychytal Smith. V polovici zápasu mali zverenci Vladimíra Országha k dispozícii ďalšiu početnú výhodu, po góle volala najmä prihrávka Faška-Rudáša na Hrivíka. Kapitán Slovákov však tesne minul puk. Na 2:0 mohol zvýšiť Kollár, ale vychytal ho brankár. V závere druhého dejstva hrali Taliani opäť v oslabení, ale mohli vyrovnať z protiútoku. Radivojevič však skvele zasiahol proti Frigovi. V závere druhého dejstva však vyšiel Slovákom protiútok a obranca Jozef Viliam Kmec strelil svoj prvý gól v národnom tíme.
Slovenskí hokejisti výborne vstúpili do tretej tretiny. Martin Pospíšil našiel v útočnom pásme krížnou prihrávkou svojho brata Kristiána a ten z prvej nedal Smithovi šancu - 0:3. V zostávajúcom priebehu hry si Slováci držali súpera na dištanc, ale Nitz sa napriek tomu dokázal presadiť. Záver však už patril opäť slovenským reprezentantom, tí pohodlne dokráčali za druhým víťazstvom v skupine. To ešte poistil Okuliar keď sa presadil v presilovke.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Taliansko - SLOVENSKO 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 46. Nitz (Buono, Frigo) - 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak). Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3881 divákov.
Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger
SLOVENSKO: Gajan - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Slovinsko 1 0 1 0 0 3:2 2
------------------------------
5. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
6. Švédsko 1 0 0 0 1 3:5 0
7. Dánsko 1 0 0 0 1 1:4 0
8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
hlas po zápase /zdroj: TV JOJ/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani hrali naozaj veľmi dobre, hlavne prvé dve tretiny. Trošku sme sa narobili na gól, mohlo byť rozhodnuté skôr, ale to k tomu patrí. Zvládli sme to, máme tri body, súper vôbec nebol ľahký. Mali sme tlak prvé dve tretiny, ale stále to bolo o gól a druhý nám dal viac pokoja na hokejky. Dôležité bolo, že sme dali tretí gól hneď na začiatku tretej tretiny. Boli tam aj nejaké okienka, ale tie sme vyriešili. Chceli sme sa zlepšovať, a to sa nám aj podarilo. Dnes sme ďaleko lepšie manažovali puk, súper toho veľa nemal, a keď niečo mal, tak to 'Gajo' pochytal.“
