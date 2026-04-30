Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026
< sekcia Šport

Slováci zdolali Tunisko 3:0 a v skupine obsadili druhé miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Londýn 30. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne nad Tuniskom 3:0. V 7. skupine obsadili druhé miesto za Indiou.

O úvodný bod pre slovenské farby sa postaral Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Wassima Essida 3:1 na sety. Druhý bod pridal Wang Jang po hladkom triumfe 3:0 nad Aboubakerom Bourassom. O tretí bod sa zaslúžil Adam Klajber po víťazstve 3:0 nad Youssefom Aidlim.



stolný tenis - MS družstiev /Londýn/

muži - 7. skupina

SLOVENSKO - Tunisko 3:0

Ľuobmír Pištej - Wassim Essid 3:1 (4, -9, 5, 5)

Wang Jang - Aboubaker Bourass 3:0 (7, 2, 4)

Adam Klajber - Youssef Aidli 3:0 (10, 9, 9)

