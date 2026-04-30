Slováci zdolali Tunisko 3:0 a v skupine obsadili druhé miesto
O úvodný bod pre slovenské farby sa postaral Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Wassima Essida 3:1 na sety.
Autor TASR
Londýn 30. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne nad Tuniskom 3:0. V 7. skupine obsadili druhé miesto za Indiou.
O úvodný bod pre slovenské farby sa postaral Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Wassima Essida 3:1 na sety. Druhý bod pridal Wang Jang po hladkom triumfe 3:0 nad Aboubakerom Bourassom. O tretí bod sa zaslúžil Adam Klajber po víťazstve 3:0 nad Youssefom Aidlim.
stolný tenis - MS družstiev /Londýn/
muži - 7. skupina
SLOVENSKO - Tunisko 3:0
Ľuobmír Pištej - Wassim Essid 3:1 (4, -9, 5, 5)
Wang Jang - Aboubaker Bourass 3:0 (7, 2, 4)
Adam Klajber - Youssef Aidli 3:0 (10, 9, 9)
