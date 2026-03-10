Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci zdolali USA 8:3 a bilanciu si vylepšili na 3:3

Na snímke americkí reprezentanti. Foto: TASR/AP

Slovenský tím má za sebou šesť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko.

Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 10. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po šiestich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo na konte tri víťazstvá i tri prehry. V utorkovom večernom stretnutí miešaných tímov zdolali USA 8:3. Nasledujúce duely čakajú Slovákov v stredu, keď nastúpia dopoludnia proti Švédsku a večer proti Číne.

.

