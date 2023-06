Slováci zdolali V. Britániu 17:7 a zabezpečili si postup

kval. ME:



Veľká Británia - SLOVENSKO 7:17 (1:5, 3:4, 2:6, 1:2)



Góly SR: Marek Tkáč 6, Zaťovič a Baláž po 3, Maroš Tkáč a Čaraj po 2, Kováčik 1





tabuľka C-skupiny:



1. Srbsko 2 2 0 0 43:8 6 *



2. SLOVENSKO 3 2 0 1 36:28 6 *



3. Turecko 2 1 0 1 25:13 3



4. V. Británia 3 0 0 3 9:64 0



* postup na ME

Istanbul 25. júna (TASR) - Slovenskí vodní pólisti postúpili na ME 2024. V záverečnom treťom zápase na kvalifikačnom turnaji v Istanbule zdolali Veľkú Britániu 17:7. V skupine obsadili 2. miesto, ktoré síce neznamenalo priamy postup, no vďaka skóre obsadili v tabuľke tímov z druhých miest jednu z troch postupových priečok.Na záverečný turnaj sa prebojujú víťazi štyroch kvalifikačných tímov a tri najlepšie mužstvá z druhých miest. Z tabuľky tímov z druhých miest postúpili Slovinci, ktorí nazbierali 7 bodov a aj hráči Malty, ktorí mali rovnako ako Slováci po 6 bodov, no výrazne lepšie skóre - plus 20. Slovenskí reprezentanti postúpili na úkor druhého tímu z kvalifikačnej A-skupiny Portugalska, ktoré dosiahlo popri 6 bodoch skóre plus 7, ktoré bolo o jeden gól horšie než slovenské.Na postupe SR už nič nemohol zmeniť ani nedeľňajší zápas Srbsko - Turecko. Domáci by sa v prípade víťazstva bodovo dotiahli na Slovákov, no tí mali lepší vzájomný zápas.