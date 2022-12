Slováci zdolali v generálke na MS 20 Rakúsko 5:1

prípravný zápas hráčov do 20 rokov (Truro/Kan.):

Rakúsko – SLOVENSKO 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)



Góly: 18. Auer – 18. Petrovský (Mešár, Š. Nemec), 27. Dvorský (Čiernik, Š. Nemec), 33. Petrovský (Mešár, Š. Nemec), 35. Honzek (Š. Nemec, Mešár), 55. L. Nemec. Vylúčení: 8:9 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Marinov – Š. Nemec, Bečár, Štrbák, Nátny, Žabka, Funtek, Laurenčík, Moško – Mešár, Petrovský, Honzek – Mišiak, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, L. Nemec – Šotek, Dej, Bačo

Truro 24. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uspeli v záverečnom prípravnom zápase pred MS juniorov v Halifaxe a Monctone. Na záver kempu v kanadskom Trure zdolali v noci na sobotu rakúskych rovesníkov jednoznačne 5:1, keď najmä od druhej tretiny na ľade dominovali.Dva góly SR strelil Servác Petrovský, Šimon Nemec si pripísali štyri a Filip Mešár tri asistencie. Pre zverencov trénera Ivana Feneša bol duel s Rakúskom generálkou na svetový šampionát, prvý duel v monctonskej aréne Avenir Centre odohrajú v utorok 27. decembra o 17.00 SEČ proti Fínom.Mladí Slováci predtým v príprave prehrali s Nemeckom (0:5) a domácou Kanadou (1:6).Prvú príležitosť na strelenie gólu mali rakúski reprezentanti. Vo 4. minúte z pravého kruhu nebezpečne zakončil Scherzer, ktorého pokus skončil na žŕdke. O pár sekúnd neskôr stál Honzek sám pred súperovou bránkou, dostal puk do šance, ale zblízka ho neusmernil do siete. V 14. min pohrozili obe mužstvá. Najskôr predviedol vydarenú akciu Honzek, ktorý však ani tentoraz bekhendom neprekonal Sichera. Na opačnej strane klziska Marinov úspešne zasiahol lapačkou proti strele Rohrera. Slováci sa dočkali až v závere tretiny, keď Petrovský využil brejk a otvoril skóre. Odpoveď Rakúšanov bola okamžitá. Zaváhanie v rozohrávke potrestal Auer.Druhé dejstvo patrilo Slovákom. Do opätovného vedenia ich poslal Dvorský, ktorý bol dobre postavený pred bránkou a aj so šťastím sa od neho odrazila prihrávka Čiernika priamo do siete. Následne hrali zverenci Ivana Feneša presilovku, ale nevytvorili si v nej gólovú príležitosť a po naskočení vylúčeného hráča mohli inkasovať. Scherzer v samostatnom nájazde namieril do žŕdky. V 33. minúte druhýkrát v zápase skóroval Petrovský, ktorý sa ocitol na konci peknej kombinácie s Mešárom a Š. Nemcom. Rovnaká dvojica mala prsty aj vo štvrtom góle. Tentoraz ho pripravila v presilovke pre Honzeka.V tretej tretine Slováci súpera nepúšťali do koncovky. Rakúšania za nepriaznivého stavu siahli k hre bez brankára už v 54. minúte a slovenskí hokejisti zakrátko trafili odkrytú sieť. Na dvakrát dostal puk do bránky L. Nemec, ktorý zvýšil na 5:1. V úplnom závere ešte došlo k viacerými vylúčeniam na oboch stranách, ale tie nezmenili konečný výsledok.