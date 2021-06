Slováci zdolali v otváracom zápase E-skupiny na ME Poľsko 2:1

ME E-skupina, 1. kolo, Štadión Krestovskij:



Poľsko - SLOVENSKO 1:2 (0:1)



Góly: 46. Linetty - 18. Szczęsny (vlastný), 69. Škriniar, ŽK: Krychowiak - Hubočan, ČK: 62. Krychowiak (Poľ.) po 2 ŽK. Rozhodovali: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všetci Rum.).



Poľsko: Szczęsny - Bereszyňski, Glik, Bednarek - Jóžwiak, Krychowiak, Linetty (Frankowski , Rybus (74. Puchacz) - Klich (85. Moder), Zieliňski (85. Šwiderski) - Lewandowski

SR: Dúbravka - Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada (79. Hrošovský) - Haraslín (87. Ďuriš), Hamšík, Mak (87. Suslov) - Duda (90.+2 Greguš)

Hlavná štatistika zápasu:



Celkový počet striel: 17:11

Strely na bránu: 3:2

Strely mimo bránu: 10:5

Zblokované strely: 4:4

Strely do konštrukcie brány: 0:1

Rohové kopy: 5:2

Ofsajdy: 0:1

Držanie lopty: 56%:44%

Počet prihrávok: 559:425

Presnosť prihrávok: 84%:83%

Odpískané fauly: 15:13

ŽK: 2:1

ČK: 1:0

Nabehaná vzdialenosť: 104,8 km : 109,4 km



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 + 1 3

2. ŠPANIELSKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

3. ŠVÉDSKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

4. POĽSKO 1 0 0 1 1:2 - 1 0



Hlasy po zápase /RTVS/:



Štefan Tarkovič, tréner SR: "Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov, ktorí nám držali prsty. Sme malá krajina, podaril sa nám takýto husársky kúsok. Chcem sa im poďakovať. Očakávali sme takýto zápas. Prvý polčas bol z našej strany veľmi kvalitný, pripravili sme sa na situácie a zrealizovali sme ich. Eliminovali sme Lewandowského a dali sme gól vďaka Makovi. Mrzí ma, že sme vstúpili do druhého polčasu zle. Ale majú hráčov topkvality. Do zápasu sme sa opäť dostali štandardkou a gólom Škriniara. Záver zápasu bol taký, aký sa dal čakať. Oni hrali vabank a riskovali a som rád, že sme to zvládli víťazne. Toto víťazstvo nám prinesie veľa energie a dúfam, že budeme hrať ešte lepšie."

Marek Hamšík, kapitán SR: "Je to fantázia, nedá sa to opísať. Málokto čakal, že si dnes odnesieme víťazstvo, ale išli sme si za ním. Určite nám pomohlo vylúčenie Krychowiaka, ale vkročiť takto na majstrovstvá Európy je úžasné. Z mojej strany to mohlo byť lepšie, mesiac som nehral zápas a bolo to cítiť. Ale oddreli sme si to a vyhrali sme. Určite nás to nakopne, ale nesmieme mať veľké oči a v ďalších zápasoch si to odmakať ako dnes."

Milan Škriniar, obranca a strelec víťazného gólu SR: "Je to spokojnosť a radosť, že sme tento zápas zvládli do víťazného konca. Ak budeme makať a bojovať ako jeden muž aj ďalej, budeme za to odmenení. Chcem byť lídrom hlavne vzadu a keď k tomu dám ešte gól, je to super."

Ondrej Duda, stredopoliar SR: "Dnes to bolo perfektné, som rád, že Škrinka dal gól a hoci tam mali v závere šance, vydržali sme. Tak to býva, nik nevie ako sa zápas bude vyvíjať, som rád, ako sme to zvládli. Oni chceli v závere viac útočiť, tlačili sa dopredu. Mrzí ma, že sme si hovorili v šatni cez polčas, aby sme si dali pozor prvých desať minút, a inkasovali sme rýchly gól."

Róbert Mak, autor gólu SR: "Bránili sme výborne a to v čom sme silní, brejky, sme aj využili. Bolo to náročné, ale pocity sú fantastické. Viem, že v tomto som silný, v hre jeden na jedného. V kabíne sme si povedali, že sa nesmieme báť a každý musí pridať to, v čom je dobrý."

Jan Bednarek, obranca Poľska: "Kontrolovali sme zápas, držali sme loptu a vytvorili sme si šance, ale neboli sme nemilosrdní - v súperovej i v našej šestnástke. Druhý polčas sme odštartovali veľmi dobre. Hrali sme vo vysokej intenzite, mali sme šance, skórovali sme, no červená karta potom zmenila všetko. Je to ťažké. Musíme si položiť otázku, čo robiť lepšie."

Kamil Jóžwiak, stredopoliar Poľska: "V takýchto momentoch je ťažké nájsť správne slová. Mrzí ma to. Chceli sme odštartovať dobre, ale nepodarilo sa nám to. Ešte sa však nevzdávame."

Petrohrad 14. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2:1. Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij.Slováci otvorili skóre v 14. minúte, keď Róbert Mak skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Jeho ostrú a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny. Poliaci hneď z prvej akcie na začiatku druhého polčasu vyrovnali, presadil sa Karol Linetty. V 62. minúte videl Grzegorz Krychowiak červenú kartu, keď sa druhýkrát vyfauloval na Jakubovi Hromadovi a v 69. minúte rozhodol o triumfe SR umiestnenou strelou po rohu Milan Škriniar.Slovensko na veľkom turnaji vo svojom úvodnom zápase zvíťazilo až na tretí pokus, na MS 2010 v JAR remizovalo s Novým Zélandom 1:1 a na EURO 2016 vo Francúzsku prehralo s Walesom 1:2. V oboch prípadoch postúpilo do osemfinále. Na záverečných turnajoch ME získalo Slovensko druhé víťazstvo v ére samostatnosti, keď vo Francúzsku pri debute zdolal Rusko tiež 2:1.Od úvodných sekúnd sa začalo z oboch strán v ostrom tempe, agresívne a s náznakmi vysokého pressingu. Prvú štandardnú situáciu zahral loptou do ohňa Hamšík, potom to dvakrát skúsil Lewandowski, ale slovenské obrana ho zblokovala. Následne sa hralo viac na polovici Slovákov, Poliaci sa snažili kombinovať a mali väčšie držanie lopty. Kolmejší a nebezpečnejší však boli hráči SR. V 14. minúte Duda len tesne minul pravú tyč a potom sa už mohli tešiť z úvodného gólu. Zdvojený Mak predviedol na ľavom krídle sólovú parádu, cez Jóžwiaka a jasličky Bereszyňského si naviedol loptu do pozície, ostro vypálil a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny. Poliaci vyzerali byť zaskočení, vypadli z konceptu najmä dobrou hrou Slovákov. Tí hrali odvážne, dominovali na krídlach, dovolili si úspešne hru jeden na jedného a boli nebezpečnejší. Navyše, dobre pracovali v obrane, kde v 26. minúte zablokovali Rybusa. Vzápätí Kucka nebezpečne spoza šestnástky pálil tesne nad a v 33. minúte bola jeho hlavička slabá. Okamžite na druhej strane zahrozil Krychowiak nebezpečnou strelou tesne nad slovenskú bránu. Zo zaujímavejších momentov ešte zaujal Hamšík strelou vedľa pravej tyče v 36. minúte.Štart do druhého polčasu mali Slováci ako zo zlého sna. Rybus si nabehol na ľavej strane na kolmicu do šestnástky, pekne našiel Linettyho a ten z prvej umiestnenou strelou prekonal Dúbravku. Ten istý hráč mohol otočiť priebeh v 51. minúte, ale Dúbravka jeho veľkú šancu vo vnútri pokutového územia zmaril dobrým zákrokom. Poliaci boli akoby boli v polčase pokropení živou vodou, o dve minúty tesne minul Glik hlavou po opakovanom centri Zieliňského. "Bialo-czerwoni" boli zrazu tvrdší a agresívnejší v osobných súbojoch, vyhrávali ich a usadili sa na polovici SR. Ich rozlet však zastavila v 62. minúte červená karta Krychowiaka, ktorý šliapol na nohu Hromadovi po odhratí lopty a dostal druhú žltú kartu. Presilovku mohlo Slovensko využiť v 68. minúte, keď Haraslínovu strelu zrazil na roh poľský obranca. Hamšíkovcov to ale dlho nemuselo mrzieť, pretože z následného rohu dali na 2:1, keď si po Makovom rohe a Hamšíkovom predĺžení Škriniar pekne spracoval loptu a pohotovou strelou k tyčke nedal Szczęsnému šancu zasiahnuť. Poliaci sa aj v oslabení snažili vyrovnať, dokázali byť na polovici Slovákov, tí však hrali v pozornom sústredenom bloku a čakali na rýchly brejk. V 88. minúte mohol po poľskom rohu vyrovnať Lewandowski, ale lopta mu na hlavu dobre nesadla. Ešte bližšie bol k vyrovnaniu v 91. minúte Bednarek, ale jeho pokus tesne minul pravú tyč Dúbravkovej brány. Poslednú príležitosť na vyrovnanie mal striedajúci Šwiderski, v 90.+3 minúte vystreli spoza šestnástky, ale Dúbravka bol na mieste a loptu bezpečne chytil.