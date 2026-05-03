Slováci zdolali v príprave Lotyšov 5:2
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na MS 2026 pripísali druhé víťazstvo. V nedeľňajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5:2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1:5 zo sobotného duelu.
Zverenci Vladimíra Országha predtým nestačili na Švajčiarsko 3:5 a dvakrát prehrali 1:3 s Nemeckom. Švajčiarov však v prvom zápase zdolali 3:1. Majú tak bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry.
Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
Úvod zápasu priniesol fauly na oboch stranách, ako prví hrali v početnej výhode Slováci. Nevypracovali si však vážnejšiu šancu. Potom hrali presilovku aj Lotyši, ale ani Gajan nemusel vážnejšie zasahovať. Góly prišli až neskôr, ten prvý dal Kristián Pospíšil, keď elegantne premenil trestné strieľanie. Lotyši vyrovnali o dve minúty neskôr, keď sa po chybe obrany dostal do úniku Balcers a svoj nájazd premenil. Divákov potom rozveselil ďalším gólom Sýkora, ale arbitri ho po zhliadnutí videa neuznali pre kontakt s brankárom.
Úvod druhého dejstva začali Slováci náporom, Grigalsa preveril Cehlárik. Tento nápor neskôr pokračoval v presilovej hre, dvakrát sa pokúšal dostať puk do bránky Kristián Pospíšil. Z gólu sa však radovali slovenskí reprezentanti až neskôr, keď im vyšiel rýchly protiútok a Petrovský strelil svoj prvý gól v národnom tíme - 3:1. Do konca druhej tretiny ešte zvýšili náskok, Grigalsa prekonal Liška. Ich radosť však rýchlo zmrazil Buncis, ktorý sa presadil v oslabení.
Aj tretia tretina sa začala tlakom Slovákov, boli strelecky aktívnejší, boli častejšie na puku a v porovnaní zo sobotným zápasom vyhrávali súboje. V ďalšej dobrej príležitosti namieril Kristián Pospíšil do žŕdky. Ich veľká snaha však napokon bola korunovaná, Nauš v oslabení pri hre bez brankára Lotyšov spečatil zaslúžené víťazstvo.
prípravný zápas pred MS:
Slovensko - Lotyšsko 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Góly: 8. K. Pospíšil (z trestného strieľania), 20. Gajdoš (Petrovský, Myklucha), 29. Petrovský (Faško-Rudáš, Žiak), 37. Liška (K. Pospíšil, M. Pospíšil), 59. Nauš (Liška, Rosandič) – 11. Balcers, 39. Buncis (Prohorenkovs). Rozhodcovia: Hronský, Štefík – Durmis, Stanzel, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1, 4112 divákov.
Slovensko: Gajan – Kňažko, Štrbák, Gajdoš, Rosandič, Petrovický, Meliško, Žiak, Radivojevič – K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora – Cehlárik, Kollár, Liška - Faško-Rudáš, Myklucha, Petrovský - Petráš, Minárik, Nauš
Lotyšsko: Grigals (41. Mitens) – Bindulis, Mamčics, Hodass, Andžans, Sejejs, Fenenko, Komuls, Tumanovs – Andersons, Smirnovs, Balcers – Ro. Bukarts, Ozolinš, Ri. Bukarts - Buncis, Veinbergs, Zabusovs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastins
