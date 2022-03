Slováci zdolali v príprave Maďarov vysoko 9:1, Mišiak 1+3

Prípravný zápas:

Slovensko 18 - Maďarsko 19 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)



Góly: 19. Pitka (Molnár, Nahalka), 20. Honzek (Žabka), 24. Ružek (Nahalka, Pobežal), 25. Žabka (Mišiak, Moško), 31. Gabriel (Pánik, Mišiak), 36. Honzek (Mišiak, Gabriel), 40. Dej (Chromiak), 45. Mišiak (Gabriel), 55. Jenčko (Kukumberg, Pekarčík) - 58. Sipák (Nemes, Galajda). Rozhodovali: Goga, M. Novák - Synek, M. Orolin, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0



zostava SR 18: Korec - Žabka, Moško, J. Chromiak, Eperješi, Pánik, Krakovský, Tomas, Nahalka - Mišiak, Gabriel, Honzek - Križan, Jenčko, Kukumberg - J. Kopecký, Pitka, Molnár - Pekarčík, Pobežal, Ružek - Cedzo, Dej, Ondriš. Tréner: I. Feneš.

Piešťany 30. marca (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase pred domácim turnajom A-skupiny I. divízie MS nad maďarskými hráčmi do 19 rokov vysoko 9:1. Gólom a tromi asistenciami sa na piešťanskom ľade zaskvel útočník prvej formácie Martin Mišiak.Mladí Slováci zabojujú od 11. do 17. apríla o návrat medzi svetovú elitu. Jedine celkový víťaz turnaja si zabezpečí postup do najvyššej kategórie. Ďalšie prípravné duely odohrá osemnástka v piatok (19.00) a sobotu (14.00) opäť v Piešťanoch proti Čechom, na budúci týždeň ju preveria ešte Modré krídla Slovan.