< sekcia Šport
Slováci zdolali v úvodnom zápase prvej fázy Bulharsko 1:0
V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov vstúpili úspešne do prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku. V utorkovom dueli zdolali v Poprade Bulharsko 1:0 gólom Šimona Ševčíka zo 42. minúty. Bulhari dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Alexandra Panajotova v 30. minúte. V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.
kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:
10. skupina
Švajčiarsko - San Maríno 2:0
Bulharsko - SLOVENSKO 0:1 (0:1)
Góly: 42. Ševčík, ČK: 30. Panajotov (Bulharsko)
tabuľka:
1. Švajčiarsko 1 1 0 0 2:0 3
2. Slovensko 1 1 0 0 1:0 3
3. Bulharsko 1 0 0 1 0:1 0
4. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0
kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:
10. skupina
Švajčiarsko - San Maríno 2:0
Bulharsko - SLOVENSKO 0:1 (0:1)
Góly: 42. Ševčík, ČK: 30. Panajotov (Bulharsko)
tabuľka:
1. Švajčiarsko 1 1 0 0 2:0 3
2. Slovensko 1 1 0 0 1:0 3
3. Bulharsko 1 0 0 1 0:1 0
4. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0