Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
Slováci zdolali v úvodnom zápase prvej fázy Bulharsko 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov vstúpili úspešne do prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku. V utorkovom dueli zdolali v Poprade Bulharsko 1:0 gólom Šimona Ševčíka zo 42. minúty. Bulhari dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Alexandra Panajotova v 30. minúte. V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.



kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:


10. skupina

Švajčiarsko - San Maríno 2:0



Bulharsko - SLOVENSKO 0:1 (0:1)

Góly: 42. Ševčík, ČK: 30. Panajotov (Bulharsko)



tabuľka:

1. Švajčiarsko 1 1 0 0 2:0 3

2. Slovensko 1 1 0 0 1:0 3

3. Bulharsko 1 0 0 1 0:1 0

4. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0
