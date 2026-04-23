Slováci získali bronz na European Grand Prix v Antalyi
Autor TASR
Antalya 23. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti Jozef Bošanský, Matúš Durný ml. a Oliver Zachar obsadili tretie miesto v súťaži tímov v kladkovom luku na podujatí European Grand Prix v terčovej lukostreľbe dospelých v tureckej Antalyi.
Bošanský, Durný ml. a Zachar upútali už v stredajšej kvalifikácii tejto divízie a kategórie. Spoločným nástrelom 2089 o 13 bodov zlepšili slovenský rekord 2076 b., ktorý od 7. júna 2022 držali práve Bošanský so Šimonom Šedivým a Samuelom Zemanom.
Vo štvrtok si Slováci ako družstvo presvedčivo poradili s Poliakmi 231:226 (59:57, 58:55, 58:55, 56:59), ale v semifinále značne tesne nestačili na najvyššie nasadených domácich zástupcov – 229:232 (57:58, 57:59, 59:58, 56:57). V stretnutí o bronz prekonali Maďarov 230:227 (56:56, 59:55, 58:59, 57:57).
V olympijskom luku žien Elena Bendíková, Kristína Drusková a Denisa Baránková, čiže presne trojica, ktorá vybojovala pre SR historické striebro v tímoch na HME 2025 v takisto tureckom Samsune, na úvod „play-off“ zdolali Švajčiarky 6:2 (55:56, 54:49, 53:47, 53:52). Vo štvrťfinále Slovenky podľahli talianskym jednotkám kvalifikácie, a teda aj „pavúka“ – 2:6 (52:50, 47:50, 47:53, 56:58).
V mužskom OL Peter Borovský, Ondrej Franců a Oliver Soták v osemfinále prehrali s Nemcami 1:5 (48:56, 55:55, 55:57). V kladkovom luku žien sú na EGP iba dve Slovenky (Petra a Lucia Kočutové). V piatok sa začnú dvojčlenné mixy, v ktorých sa predstavia Hurban Baránková so Sotákom (OL), respektíve P. Kočutová a Durný ml. (KL).
Zo šestice, ktorá sa priamo z kvalifikácie či cez 1. kolo eliminácií prebojovala do štvrtkového individuálneho diania, už pokračuje iba Hurban Baránková v OLŽ. Dvojnásobná olympionička vyradila v 1/24-finále Talianku Vanessu Landiovú hladko 6:0 (27:26, 28:26, 28:26).
Držiteľku zlata v terénnej lukostreľbe zo Svetových hier 2025 Hurban Baránkovú v piatok o 8.15 SELČ v 1/16-finále preverí Estónka Reena Pärnatová. Slovenka je nasadená ako pätnásta, vyzývateľke patrí 47. post v hierarchii. Víťazka bude vo štvrťfinále čeliť úspešnej z duelu Penny Healeyová (V. Brit.-31) – Elif Gökkirová (Tur.-2). Ešte len 19-ročná Turkyňa získala zlato v jednotlivkyniach aj tímoch U21 na spomenutých minuloročných halových majstrovstvách Európy.
Vo štvrtok sa v elimináciách rozlúčili Bendíková, Drusková (OLŽ), Durný ml., Bošanský (KLM) aj P. Kočutová (KLŽ). V prípade oboch mužov „kladkáčov“ to bolo až v druhom zápase – osemfinálovom. Durný ml. skončil na 9. mieste, Bošanskému prislúcha zdieľaný 10. post. Bendíková figuruje na 36. mieste v konečnom poradí, Drusková je na 45. priečke, P. Kočutová obsadila 29. pozíciu. Už v stredu neuspeli Soták, Franců, Borovský (OLM), Zachar (KLM) a L. Kočutová (KLŽ). Informoval o tom na svojej webstránke Slovenský lukostrelecký zväz.
