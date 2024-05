Slováci získali bronz v hliadke C1, vyhralo Slovinsko

Tacen 19. mája (TASR) - Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský mali jeden dotyk a za víťaznými Slovincami zaostali o 1,36 sekundy. Druhé miesto obsadilo Česko s mankom 23 stotín. Pre Slovensko je medaila druhá na prebiehajúcom šampionáte, v sobotu vybojovala striebro v K1 Zuzana Paňková.



Slováci spravili jedinú chybu na červenej šestnástke – bránku ťukol prvý v hliadke Beňuš, no jeho krajania dokázali prejsť čisto. Štyridsaťpäťročný Martikán získal prvú medailu od ME 2021 v Ivrei – vtedy mal zlato v hlodke spolu s Alexandrom Slafkovským a Beňušom.



Bezchybnú jazdu mali Česi, no aj tak nestačili na Slovincov s dvoma dotykmi. Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek a Luka Božič tak nadviazali na individuálnu súťaž v C1, kde obsadili prvé tri priečky.



Slovenské kanoistky boli až šieste s desiatimi trestnými sekundami. Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová stratili na víťazné Češky 28,29 sekundy. Víťazky boli bezchybné a predstihli domáce Slovinsko s jednou chybou (+8,12) a Veľkú Britániu (+8,64), ktorá mala taktiež čistú jazdu.