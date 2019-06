Na MS získali Slováci štvrtý titul v sérii

MS - muži - finále:



Slovensko - Fínsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)



Góly: 16. Martinusík, 26. Božík (Lipták, Cibík), 36. Oravec (Teplický), 42. Teplický (Oravec, Bujdák) - 29. Vuorenmaa (Pietsalo, Nieminen), 38. Lampo (Nieminen, Kangas), 45. Viitanen



zostavy:



SR: Polc - Minárik, Salajka, Bujdák, Blahut, Vidlár, Gajdoš, Doskočil, Horváth - Rampáček, Piják, Martinusík - Božik, Rufati, Lipták - Teplický, Svitana, Oravec - Poliaček, Cíbik, Tomka - Vozár, Olejník



Fínsko: Kuusamo - Ahola, Koivisto, Lindfors, Marjeta, Nieminen, Väänänen, J. Viitanen, L. Viitanen - Hukki, Hyvönen, Jeskanen, Kangas, Karniemi, Lampo, Mäenlanen, Pietsalo, Pohjola, Pukema, Sirkkala, A. Viitanen, Vuorenmaa

hlasy:



Marián Gregorík, tréner SR: "Fínom sme viackrát odskočili na dva góly, ale oni stále doťahovali a naďalej sme boli v napätí. Nedalo sa hrať iba "zanďoura" a brániť to. Museli sme hrať až do konca. Od začiatku turnaja sme verili, že je možné získať štvrtý titul v sérii. Išli sme za tým. Teší nás to o to viac, že sa potvrdil dobrý výber hráčov do tímu."



Jaroslav Martinusík, útočník, najužitočnejší hráč turnaja: "Toto je pre mňa najkrajší deň v živote. Štvrtý titul v rade, triumf na domácom šampionáte a zásnuby k tomu. Nič viac si nemôžem priať, lepšie mi to vyjsť nemohlo. Tento titul chutí špeciálne, keďže vo finále bola fantastická atmosféra, ktorú som si veľmi užíval."



Boris Oravec, útočník SR: "Človek si povie, že štvrtý titul je už rutina. Je to však úžasný, ťažko opísateľný pocit. Som nesmierne šťastný, že sa nám to podarilo na domácej pôde. Fantastická kulisa nás však hnala vpred a my sme nemohli sklamať skvelých divákov."

Prehľad majstrov sveta v hokejbale ISBHF:



1996: Kanada



1998: Česko



1999: Slovensko



2001: Kanada



2003: Kanada



2005: Kanada



2007: Kanada



2009: Česko



2011: Česko



2013: Slovensko



2015: Slovensko



2017: Slovensko



2019: Slovensko

Prehľad slovenských medailí z MS v hokejbale:



Zlato (5): 1999, 2013, 2015, 2017, 2019



Striebro (2): 1998, 2005



Bronz (6): 1996, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011

Košice 22. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili v sobotňajšom v finále na 13. MS v Košiciach nad Fínskom 4:3 a získali svoj štvrtý titul v sérii. Zopakovali tak výkon Kanaďanov, ktorí dovtedy ako jediní získali štyri tituly po sebe v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007. Slováci vo finálovom zápase trikrát viedli o dva góly (2:0, 3:1, 4:2) a hoci Fíni viackrát dotiahli, vyrovnať sa im nepodarilo.Pre Slovákov je to celkovo piaty titul. Trofej svetového šampióna získali aj v rokoch 1999, 2013, 2015 a 2017. V počte cenných kovov rozšírili zbierku na päť zlatých, dve strieborné a šesť bronzových medailí.Zápasu predchádzala zaujímavá udalosť, keď slovenský útočník Jaroslav Martinusík požiadal o ruku priateľku Alexandru. Práve on sa už v 8. sekunde dostal do sľubnej šance, ale brankára Fínov Kuusama neprekvapil. Prvá tretina priniesla väčšiu streleckú aktivitu Slovákov, avšak bez gólového efektu. V úvodných sekundách druhej časti sa Martinusík vrátil z trestnej lavice, vzal loptičku fínskemu obrancovi a otvoril skóre - 1:0. Fíni síce následne viackrát zovreli domácich reprezentantov, tí však ich tlaku odolali. V 26. minúte Kuusamo podcenil strelu Božíka spomedzi kruhov a Slováci viedli 2:0. Fíni ešte do druhej prestávky znížili, keď Vuorenmaa využil presilovku - 2:1.V tretej časti Slováci po góle Oravca znovu viedli o dva góly, no zmätky v ich obrane potrestal Lampo - 3:2. Slováci si však víťazstvo nenechali ujsť, v 42. minúte Teplický dokončil akciu Oravca a upravil na 4:2. Fíni skúsili aj hru bez brankára, dosiahli v nej kontaktný gól Viitanena, ale vyrovnať už nedokázali.