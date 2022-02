Slovenskí triatlonisti získali v Asiagu štyri medaily

Asiago 20. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vybojovali na ME v zimnom triatlone v talianskom Asiagu štyri medaily. V kategórii žien do 23 rokov obsadili Zuzana Michaličková a Lýdia Drahovská druhé a tretie miesto. Na druhej pozícii skončil Mário Košút medzi mužmi do 23 rokov a striebro získala aj mix štafeta v zložení Košút a Michaličková.