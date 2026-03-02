Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci získali v predkvalifikácii ME 2029 tretiu výhru za sebou

Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Z úvodnej fázy predkvalifikácie ME 2029 priamo postupujú len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.

Autor TASR
Škodra 2. marca (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala v prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 tretie víťazstvo za sebou. Stopercentnú bilanciu v C-skupine si zverenci trénera Olivera Vidina udržali triumfom 94:68 na palubovke Albánska a výraznou mierou sa tak priblížili k miestenke do ďalšej fázy. Pred záverečným duelom, ktorý je na programe v nedeľu 5. júla doma proti Kosovu, sú Slováci na čele tabuľky.

prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - C-skupina:

Albánsko - SLOVENSKO 68:94 (35:47)

najviac bodov - Albánsko: Taflaj a Tola po 16, Dusa a Krypci po 10

Slovensko: DeJulius 26, Pavelka 10 (10 doskokov), Abrhám 9, Krajčovič 7, Doležaj 5 (Stanko 9, Bolek 8, Golian 7, Hlivák 6, Kováčik 5, Volárik 2)

TH: 31/21 - 33/25, fauly: 30 - 25, trojky: 3 - 15, rozhodovali: Karabilecen (Tur.), Četkovič (Č. Hora), Grbič (Srb.), štvrtiny: 15:17, 20:30, 22:17, 11:30.


Od začiatku sa podľa očakávania hralo tvrdo, v hre bolo z pohľadu oboch tímov veľa. Slovákov aj v druhom stretnutí za sebou herne ťahala naturalizovaná posila DeJulius, s jeho výrazným prispením viedli hostia v šiestej minúte už 17:6. Potom sa však ofenzívne zverenci trénera Olivera Vidina zasekli, navyše v obrane neboli takí dôslední, čo domáce Albánsko využilo k tomu, aby výrazne skresalo z manka. Prvú štvrtinu napokon Slovensko vyhralo len rozdielom koša - 17:15. Hneď druhú časť otvoril slovenský kolektív osembodovou šnúrou, čím opäť upokojil a stabilizoval dianie na palubovke. K DeJuliusovi sa pridal s podkošovou prevahou Pavelka a trojbodovou streľbou Abrhám, vďaka čomu vedenie Slovenska výrazne rástlo. Albánci občasne využili stratu koncentrácie súpera, ale inak ťahali v stretnutí za kratší koniec. Na polčasovú prestávku išli Slováci za priaznivého stavu 47:35.

Druhý polčas odštartoval šesťbodovou slovenskou šnúrou, no húževnaté Albánsko sa nepodarilo ešte definitívne zlomiť. Najmä Taflaj s Tolom udržiavali nádej domácich na prvý triumf v predkvalifikácii a uchovanie ako-takých postupových nádejí. Kolektívne hrajúci slovenský výber si však aj naďalej udržiaval komfortný náskok, do záverečnej 10-minútovky išiel za stavu 64:57. Hostia nepripúšťali žiadnu drámu v stretnutí, vždy prišla z ich strany bodová odpoveď v momentoch, keď sa Albánsko približovalo. V koncovke Slováci definitívne zlomili odpor súpera, dokonca si mohli vylepšovať aj celkové skóre a do tabuľky zaknihovať tretie víťazstvo za sebou.

tabuľka C-skupiny:

1. SLOVENSKO 3 3 0 256:209 6

2. Kosovo 2 1 1 177:173 3

3. Albánsko 3 0 3 215:266 3



najbližší program v C-skupine prvej fázy predkvalifikácie ME 2029:

štvrtok 2. júla: Kosovo - Albánsko

nedeľa 5. júla: SLOVENSKO - Kosovo
