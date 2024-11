Slováci získali v Šamoríne v sobotu striebro a tri bronzy

Šamorín 16. novembra (TASR) - V druhý deň 28. ročníka streleckej súťaže Olympijských nádejí v Šamoríne získali Slováci štyri cenné kovy. V streľbe zo vzduchovej pušky na 10 m vybojoval striebro junior Adam Pavlík. Bronz si vystrieľali pištoliari Dávid Vodrážka v kategórii juniorov i kadet Ryan Piepers a juniorka Alica Poljovková vo vzduchovej puške.



Pavlík do finálového súboja nastúpil mierne nervózny, no svoje emócie nakoniec dokázal ustrážiť. „Pôvodne som si hovoril, že by som chcel obhájiť aspoň ten bronz, ktorý sme získali v mixe. Napokon sa to podarilo o stupienok vyššie,“ povedal krátko po finále podľa Slovenského streleckého zväzu (SSZ). Skvelú formu potvrdila aj Pavlíkova partnerka z mixu Alica Poljovková. Do najlepšej osmičky postúpila z tretieho miesta. Finálovú sériu začala dobre a chvíľu dokonca figurovala aj na prvom mieste. Súperky sa však postupne zlepšovali a nakoniec bola rada, že získala bronz. „Konkurencia bola naozaj silná a musela som sa naozaj snažiť, aby som si udržala to tretie miesto.“



V dobrom svetle sa predviedli aj slovenskí pištoliari. Junior Dávid Vodrážka potvrdil, že jeho výkon v piatkovom mixe nebol náhodný. Začiatok súťaže mu síce trochu uletel, ale v závere zabojoval a získal svoj druhý bronz. „Bolo to naozaj zaujímavé, som rád, že som sa spamätal po tých prvých sériách, ktoré neboli najšťastnejšie,“ priznal talentovaný Vodrážka. Jeho umiestnenie následne zopakoval aj kadet Ryan Piepers, ktorému sadla najmä predposledná rana. „No 10,9, to som bol na seba naozaj hrdý. Ale ešte musím pracovať na tom, aby som mal dobrú aj tú poslednú ranu. Musíme pracovať na tom strese,“ dodal Ryan Piepers.



To potvrdil aj olympionik Patrik Jány, ktorý si dnešné súboje vychutnal v úlohe diváka. „Ja som túto súťaž Olympijských nádejí vyhral ako junior pred deviatimi rokmi. A je to pre všetkých naozaj mimoriadne cenná skúsenosť.“ Medzi divákmi sa objavila aj olympijská šampiónka Zuzana Rehák Štefečeková. „Tu je dôležité, že strieľajú pred divákmi, čo je pre mladých strelcov niečo nové. Je to naozaj cenná skúsenosť do ďalších rokov.“