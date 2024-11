Slováci získali v súťaži Olympijských nádejí ďalšie cenné kovy

Šamorín 17. novembra (TASR) - Slovenský pištoliar Dávid Vodrážka potvrdil na 28. ročníku streleckej súťaže Olympijských nádejí v Šamoríne parádnu formu. Tri štarty pretavil do troch cenných kovov a v záverečnej súťaži juniorov do 21 rokov si v nedeľu vybojoval striebro. Vďaka tomu sa stal najúspešnejším slovenským reprezentantom na tomto prestížnom medzinárodnom podujatí.



"Je vidieť, že niečo natrénované máme. Ale stále tam boli nejaké tie chybičky, najmä v úvode. Nejako sa do toho neviem dostať. Je však dobré, že ak aj ten úvod nevyjde, tak sa dokážem nakopnúť,“ uviedol Vodrážka, ktorý vo finále nestačil iba na maďarského reprezentanta Ákosa Nagya.



V mládežníckej kategórii pridala ešte v sobotu večer v disciplíne vzduchová pištoľ striebro aj Veronika Kušnírová. Na čiare bola lepšia iba Sofija Rakičová z Bosny a Hercegoviny. "Zo začiatku sa strieľalo trochu ťažšie, ale v tretej položke som si spravila osobný rekord (97), takže som spokojná. Je tu príjemná atmosféra a nebola som ani nervózna,“ povedala mladá slovenská reprezentantka.