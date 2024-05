Slováci získali v tretí súťažný deň v kolkoch v Brezne tri medaily

Brezno 20. mája (TASR) - Slovensko získalo v tretí súťažný deň na ME v kolkoch Brezne ďalšie tri cenné kovy. V kategórii Tandem-mix do 14 rokov vybojovali zlatú medailu Martin Benický a Katarína Markusová.



Striebornú medailu v disciplíne šprint v kategórii dievčat do 18 rokov získala Dominika Záturová, Patrik Kovács pridal bronz v rovnakej disciplíne v kategórii chlapcov. Bola to už celkovo siedma medaila pre krajinu usporiadateľa šampionátu.