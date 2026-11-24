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Slováci zverejnili 20-člennú nomináciu na decembrový šampionát
Slováci budú na decembrovom šampionáte obhajovať šieste miesto z uplynulých MS pred dvoma rokmi.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenská florbalová reprezentácia zverejnila 20-člennú nomináciu na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere (5. - 13. decembra). Trénerská dvojica Radomír Mrázek a Karel Ševčík nominovala 18 hráčov v poli a dvoch brankárov. Slovensko sa v B-skupine stretne so Švédskom, Nemeckom a Českom.
Slováci budú na decembrovom šampionáte obhajovať šieste miesto z uplynulých MS pred dvoma rokmi. Vo švédskom Malmö vybojovali historicky najlepšie umiestnenie, keď v zápase o piate miesto prehrali so Švajčiarskom 3:6. Informoval o tom Slovenský zväz florbalu.
Slováci budú na decembrovom šampionáte obhajovať šieste miesto z uplynulých MS pred dvoma rokmi. Vo švédskom Malmö vybojovali historicky najlepšie umiestnenie, keď v zápase o piate miesto prehrali so Švajčiarskom 3:6. Informoval o tom Slovenský zväz florbalu.
Nominácia slovenskej reprezentácie mužov na MS (5. - 13. decembra, Tampere, Fínsko)
Brankári: Adam Kohút (1. SC Vítkovice), Maroš Giba (HDT.cz Florbal Vary Bohemians)
Hráči: Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice), Ladislav Mirt (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Michal Miške (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Pavol Jonek (1. SC Vítkovice), Michal Šifra (Oxdog Snipers Bratislava), Jakub Košarišťan (1. SC Vítkovice), Samuel Virga (1. FBC Trenčín), Peter Nehila (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Jakub Haša (Wasa St. Gallen Unihockey), Ronald Gašparík (SV Wiler-Ersigen), Michal Dudovič (FBC Kalmarsund), Matúš Gajdoš (HDT.cz Florbal Vary Bohemians), Tomáš Kvasnica (1. FBC Trenčín), Richard Dluhoš (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Samuel Kopejtko (HDT.cz Florbal Vary Bohemians), Vladimír Bačinský (Sokol Královské Vinohrady), Alexander Paksi (1. FBC Trenčín), Michal Pažák (1. SC Vítkovice)
Náhradníci: Daniel Dobrovodský (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Richard Cvacho (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina)
Realizačný tím:
Radomír Mrázek - hlavný tréner
Karel Ševčík - hlavný tréner
Daniel Dobrovodský - vedúci mužstva
Maroš Migo - kustód
Tomáš Kolesár - fyzioterapeut
Brankári: Adam Kohút (1. SC Vítkovice), Maroš Giba (HDT.cz Florbal Vary Bohemians)
Hráči: Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice), Ladislav Mirt (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Michal Miške (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Pavol Jonek (1. SC Vítkovice), Michal Šifra (Oxdog Snipers Bratislava), Jakub Košarišťan (1. SC Vítkovice), Samuel Virga (1. FBC Trenčín), Peter Nehila (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Jakub Haša (Wasa St. Gallen Unihockey), Ronald Gašparík (SV Wiler-Ersigen), Michal Dudovič (FBC Kalmarsund), Matúš Gajdoš (HDT.cz Florbal Vary Bohemians), Tomáš Kvasnica (1. FBC Trenčín), Richard Dluhoš (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Samuel Kopejtko (HDT.cz Florbal Vary Bohemians), Vladimír Bačinský (Sokol Královské Vinohrady), Alexander Paksi (1. FBC Trenčín), Michal Pažák (1. SC Vítkovice)
Náhradníci: Daniel Dobrovodský (ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Richard Cvacho (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina)
Realizačný tím:
Radomír Mrázek - hlavný tréner
Karel Ševčík - hlavný tréner
Daniel Dobrovodský - vedúci mužstva
Maroš Migo - kustód
Tomáš Kolesár - fyzioterapeut